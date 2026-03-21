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安海瑟薇現身Threads 首貼文留言區爆掉 蔡英文也回帖

記者廖福生／即時報導
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安海瑟薇開通Threads。圖／摘自Threads
安海瑟薇開通Threads。圖／摘自Threads

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日正式加入社群平台Threads，開設個人帳號後隨即發布首則貼文，引發關注，短時間內便吸引超過18萬名網友按讚與留言，互動相當熱絡，就連前總統蔡英文也現身留言區。

貼文中，安海瑟薇以多個表情符號組成內容，包括揮手、針與線等元素，巧妙呼應平台名稱「Threads」的語意。貼文曝光後，不少網友參與討論，其中前總統蔡英文也現身留言區，以「所有台灣人都歡迎妳」向她致意，並搭配「針」、「線」、「木頭」的表情符號回應，運用諧音梗表達「真羨慕」，讓台灣網友覺得相當有趣。

這段互動迅速成為焦點，帶動整則貼文的討論熱度，不少網友紛紛留言表示驚喜，也有人笑稱「這梗太在地」、「安海瑟薇看得懂嗎」，讓留言區氣氛十分熱鬧。

而安海瑟薇主演的經典電影續作「穿著Prada的惡魔2」也確定將於4月29日在台上映。距離當年她與梅莉史翠普、艾蜜莉布朗特及史丹利圖奇共同演出第一集，已將近20年。從最新釋出的預告片中，角色米蘭達一句「也等夠久了」，被視為回應長年期待續集的觀眾心聲，也為即將到來的上映提前掀起話題。

安海瑟薇日前出宜奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，一身刺繡花朵長裙亮相。（路透） ​​
安海瑟薇日前出宜奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，一身刺繡花朵長裙亮相。（路透） ​​

梅莉史翠普(左)和安海瑟薇即將於在「穿著Prada的惡魔2」再度合體。圖／二十世...
梅莉史翠普(左)和安海瑟薇即將於在「穿著Prada的惡魔2」再度合體。圖／二十世紀影業提供

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