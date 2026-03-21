歐漢聲在旁來不及救…胡瓜舞台彩排出意外 直奔醫院治療

左起賴慧如、歐漢聲、康康、胡瓜。記者林士傑／攝影

胡瓜今（21）日起一連兩天率領歐漢聲、康康在北流舉辦「鑽石之夜」演唱會，他感冒多日，前一天綵排聲音出不來，下樓梯時還踩滑跌倒，一旁的歐漢聲都來不及扶。為了演出順利，他今早直奔醫院打了3針開嗓。

胡瓜和陳亞蘭、歐弟（歐漢聲）去年底入主華視主持「週末最強大」，單集製作費就要破百萬，但節目頻頻傳出喊卡，還傳出胡瓜時段將由余天接手。對此，胡瓜今天表示和華視就是一季一季簽約，「不管誰輸誰贏，都是為觀眾服務，至於怎麼決定，要去問華視」，也說稍早和余天拜拜祈福，余天更虧說「哪來的消息，我都不知道」，康康也打趣說「晚上會有答案」。

這次鑽石舞台之夜演唱會加入懸浮特技，賴慧如帶來空中演出，胡瓜表示都有做好防護措施，賴慧如則笑說下體有點受傷，「安全措施是瓜哥最注重的，還花6、7萬(新台幣，下同)特別訂製裙子，保險是一定要的」。

胡瓜也提到因為新增特技，因此經費增加60萬，「想讓觀眾支持，到底我們把錢花在哪裡，這兩天下來花2千萬，做表演要對得起自己跟觀眾」，至於將捐出多少善款，他表示仍在統計中，預計捐出3至500萬元。