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遭虧撞臉「三星堆」青銅面具 王彩樺真實外貌曝光

記者梅衍儂／即時報導
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王彩樺。記者林士傑／攝影
王彩樺。記者林士傑／攝影

胡瓜領軍康康、歐漢聲、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今（21）日起一連兩天在北流登場，台上熱熱鬧鬧，台下綜藝之爭激烈，胡瓜虧康康最近的「綜藝一級棒」收視第一，「紅了，有大頭症」，康康笑回：「我在節目都沒唱歌，收視率就贏你了。」

胡瓜和歐弟、賴慧如以草蜢的經典作品「失戀陣線聯盟」、「寶貝對不起」華麗現身，連續8分鐘的開場組曲馬上讓場子熱了起來；適逢馬年，他們特別在PSY「江南Style」騎馬舞的音樂中，一一唱名介紹TPE48成員。

康康以「惱人的秋風」、「拒絕再玩」、「山頂黑狗兄」、「媽媽請你也保重」分別向4位已故明星高凌風、張國榮 、洪一峰、文夏致敬。胡瓜虧他有大頭症，康康喊冤說自己在節目中都沒唱歌，但儘管這樣，收視率還是贏胡瓜的，氣得胡瓜罵：「你很臭屁耶！」

王彩樺帶著代表作「保庇」閃耀登場，主持群大開她玩笑，說她做醫美後和「三星堆」撞臉，歐弟還補刀問：「妳被挖出來的時候有沒有嚇一跳？」不過王彩樺高EQ絲毫不在意，「我想說妹妹結婚一定要去，我先去注射肉毒啦，結果那個角度不太好，光又不美。」透露現在已經自然多了。

李翊君除了必唱的瓊瑤劇主題歌組曲外，高唱經典歌「苦海女神龍」跟「諾言」，康康驚爆李翊君根本對嘴，「怎麼可能現場唱那麼好！」李翊君嚇到趕緊澄清：「我都是唱live啦！」美聲被誇讚根本是行走的CD。

歐漢聲（左起）、胡瓜、李翊君、康康。記者林士傑／攝影
歐漢聲（左起）、胡瓜、李翊君、康康。記者林士傑／攝影

王彩樺的臉被笑說是三星堆出土。記者林士傑／攝影
王彩樺的臉被笑說是三星堆出土。記者林士傑／攝影

李翊君帶來「瓊瑤組曲」。記者林士傑／攝影
李翊君帶來「瓊瑤組曲」。記者林士傑／攝影

王彩樺載歌載舞。記者林士傑／攝影
王彩樺載歌載舞。記者林士傑／攝影

王彩樺現身帶來「保庇」。記者林士傑／攝影
王彩樺現身帶來「保庇」。記者林士傑／攝影

張國榮

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