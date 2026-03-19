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「奔跑吧14」嘉賓曝光？ 老面孔讓鐵粉安心 飛行嘉賓的「她」惹議

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短劇演員王格格加盟「奔跑吧」引起不少網友議論。(取材自微博)
短劇演員王格格加盟「奔跑吧」引起不少網友議論。(取材自微博)

自2014年10月首播、堪稱大陸最長壽的戶外競技真人綜藝「奔跑吧」（又稱「跑男」），已邁入第14季。近日，網傳首輪錄製將於3月25日在海南海口啟動，常駐嘉賓包括李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、范丞丞、宋雨琦、張真源、孟子義、李昀銳等9人，周深因撞期巡演，未出現在名單中。

「奔跑吧」（前身為「奔跑吧兄弟」）是由浙江衛視引進韓綜「Running Man」的大型戶外競技真人秀，儘管經歷多次成員換血，該節目憑藉成熟的製作和穩定的笑點，繼續蟬聯綜藝收視前三名。

網傳常駐嘉賓中，李晨、鄭愷兩人為唯一參與完整14季的元老，他倆的出現讓不少老粉安心；上一季人氣常駐也沒缺席，包括白鹿、范丞丞、宋雨琦、張真源全數留任；新增常駐的孟子義、李昀銳因綜藝感強、體能優勢，加上兩人超強CP感，獲得不少觀眾青睞。

備受關注的飛行嘉賓，則傳出由陳哲遠、王格格、孫千、魏大勛擔綱。其中，短劇女演員王格格的加盟引起不少網友議論。據悉，王格格曾演過「深情誘引」、「簪花女王」、「脫韁」等短劇，加入「跑男」被視為其綜藝首秀。

對此，有網友相當意外，認為短劇演員很少登上這種國民級綜藝，擔心節目組過度依賴話題性嘉賓；但也有人覺得，王格格在短劇中練就的快速反應力「快速反應」和「情緒爆發力」非常契合「奔跑吧」遊戲節奏，看好她注入新鮮活力。

不過，目前所有的賓客名單、錄製細節，都還只是網傳，進一步消息尚待浙江衛視官宣。

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