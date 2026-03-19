方基墨辭世1周年 靠AI「還魂」擔綱新片

好萊塢男星方基墨。美聯社

好萊塢男星方基墨去世一周年前夕傳出將透過生成式人工智慧（AI）技術推出新片。劇組運用年輕時的照片結合晚年影像，並採用其嗓音，讓沒有實際踏入片場的方基墨重登大銀幕。

美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，方基墨（Val Kilmer）去世前5年本來要演出電影As Deep as the Grave中具有美國原住民背景的天主教神父「芬坦神父」（Father Fintan）一角，但是當時正在對抗喉癌的他因病情嚴重而無法進入片場參與拍攝。

該片編劇和導演柯特佛海斯（Coerte Voorhees）表示：「他是我心目中最理想的演員，劇本也是為他量身打造，結合他的美國原住民血統，以及他與美國西南部的情感連結。我看著通告單，讓他準備來拍攝。但他身體狀況真的很差，完全無法參與。」

儘管一場戲也沒拍，柯特佛海斯仍運用最先進生成式AI技術，實現讓方基墨擔綱主角的想法。劇組除有方基墨遺產管理單位和女兒麥西迪斯（Mercedes Kilmer）協助，兒子傑克基墨（Jack Kilmer）也表達支持。

柯特佛海斯說：「他的家人一直強調這部電影有多重要，而且方基墨真的很希望能參與其中。他覺得這是個值得署名的重要故事。正因為家屬支持，我才有信心繼續推動計畫。雖然有人可能覺得有爭議，但這正是方基墨的心願。」

As Deep as the Grave改編自真實故事，描述美國西南部考古學家安．莫里斯（Ann Morris）和厄爾．莫里斯（Earl Morris）在亞利桑納州謝伊峽谷（Canyon de Chelly）發掘美國印地安種族納瓦荷人（Navajo）歷史的過程。

艾比蓋兒勞瑞（Abigail Lawrie）和湯姆費爾頓（Tom Felton）也共同主演，並有韋斯史塔迪（Wes Studi）和艾碧貝絲琳（Abigail Breslin）參與。

由AI生成的方基墨將在片中擔綱要角。劇組不僅運用家屬提供的方基墨年輕時的照片，也結合他晚年的影像，展現這個角色在不同年齡階段的樣貌。音效部分同樣採用方基墨的嗓音。他晚年因氣管切開手術導致說話聲音與過去不同。

導演兄弟的製片人約翰佛海斯（John Voorhees）表示，片中角色同樣罹患肺結核，與方基墨現實中的抗癌經歷不謀而合，「所以聲音部分堪稱是個不可多得的機會，這角色正好能夠反映演員當時的真實狀況，在兩者之間形成某種橋梁」。

AI技術的運用仍引發創意產業激烈討論，包括憂心相關技術導致失業，以及演員肖像被未經同意濫用。兄弟倆坦言預期會引起一些批評，但也希望As Deep as the Grave能夠展現出AI在合乎道德規範之下的應用。

劇組強調，製作過程中全程遵循美國演員公會（Screen Actors Guild）相關指引，並就方基墨的參與向其遺產管理方支付報酬。