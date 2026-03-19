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製作人指控YG逼墮胎…遭侮辱 轟BLACKPINK「沒人幫我」

記者梅衍儂／即時報導
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BLACKPINK。圖／Live Nation Taiwan提供
BLACKPINK。圖／Live Nation Taiwan提供

曾為韓團BLACKPINK多首熱門歌曲「BOOMBAYAH」、「DDU-DU DDU-DU」共同創作的美國歌手兼作曲人Bekuh Boom，近日在抖音爆料，自己在韓國活動期間，曾遭所屬唱片公司逼迫墮胎。消息一出，引發海外社群與網路論壇熱議。

Bekuh Boom在影片中指出，「18歲時，為了音樂合約長期被利用、遭受語言暴力；當公司得知我懷孕後，竟要求我墮胎」。雖未直接點名，但外界普遍認為指向YG娛樂。Bekuh Boom自2012年起赴韓長期與YG娛樂合作，作品涵蓋BLACKPINK出道曲「BOOMBAYAH」、「Kill This Love」等多首代表作，BIGBANG成員太陽的經典歌曲「眼、鼻、嘴」也出自她的創作。

Bekuh Boom提及合作BLACKPINK歌曲「Typa Girl」時，曾遭受嚴重侮辱，直言「沒有人幫我，所有人都聯合起來欺負我。」她甚至對粉絲留言「成員應該為我說話」按了讚。

此番連串爆料，也在海外社群媒體及論壇引發正反討論。部分網友批評公司行為令人震驚，對YG娛樂及BLACKPINK成員提出質疑；但也有人指出，「Bekuh Boom的說法缺乏驗證證據」、「過去版權署名爭議被個人恩怨包裝成虐待事件」，質疑可信度。

Bekuh Boom爆料在韓國工作時，被公司要求墮胎。圖／摘自IG
Bekuh Boom爆料在韓國工作時，被公司要求墮胎。圖／摘自IG

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