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告五人澳洲開唱嗨翻…犬青突唱「Queencard」全場暴動

記者梅衍儂／即時報導
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告五人朝聖雪梨歌劇院。圖／相信音樂提供
告五人朝聖雪梨歌劇院。圖／相信音樂提供

天團告五人日前在墨爾本與雪梨開唱，他們登上墨爾本歷史悠久的Festival Hall演出，而披頭四（The Beatles）於1964年展開唯一一次澳洲巡演時，也曾在墨爾本登上這座場館的舞台。得知這段歷史後，告五人興奮笑說：「那我們也算是『同台』了！」

告五人分享：「上次來感受到大家滿滿的熱情，第二次跟大家見面，這次live house距離更近，很開心。我們在澳洲待了一周，很喜歡這裡的生活，很chill！」回憶起上一次的澳洲行，他們也打趣說：「印象很深的是大家好像很早睡，但這次我們準備了很多歌，要帶大家一起找夜生活！」

墨爾本場更有創意十足的歌迷自製「澳洲版點歌牌」，邀請告五人把澳洲特產一起帶回家。雲安瞬間化身英文老師，帶著全場一起念代表性動物的英文名稱，像是袋鼠「kangaroo」、無尾熊「koala」。當看到「短尾矮袋鼠」時，輪到台下歌迷教學念「Quokka」，沒想到犬青靈機一動玩起諧音梗，雙聲帶唱起韓國女團i-dle的歌曲「Queencard」，突如其來的韓流彩蛋讓現場歌迷尖叫聲不斷，也讓人笑稱告五人果然是連韓國歌迷都喜愛的天團。

3人也趁空造訪充滿人文氣息的圖書館，朝聖被譽為咖啡之都的墨爾本咖啡文化。邊走邊喝咖啡、感受街頭氛圍，告五人忍不住直呼：「真的很喜歡這裡的步調，一天可以喝4杯咖啡！」

告五人衝魚市場大啖海鮮。圖／相信音樂提供
告五人衝魚市場大啖海鮮。圖／相信音樂提供

告五人犬青。圖／相信音樂提供
告五人犬青。圖／相信音樂提供

告五人在澳洲開唱。圖／相信音樂提供
告五人在澳洲開唱。圖／相信音樂提供

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