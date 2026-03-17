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孟子義配角熬成C位「艷壓」楊紫爆心結？私下對話公開

記者陳慧貞／即時報導
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孟子義近年躋身為一線主角。圖／緯來戲劇台提供
孟子義近年躋身為一線主角。圖／緯來戲劇台提供

近年成功躍升為陸劇一線女主角的孟子義，話題與關注度持續攀升。過去多以配角亮相的她，歷經多年沉潛，近年終於站上C位，成為備受矚目的實力花旦。她曾在古裝劇「沉香如屑」中飾演楊紫的姊姊「芷昔」，角色因長期被比較而心生嫉妒，甚至不惜設計取代妹妹，複雜人設引發觀眾熱議。

「沉香如屑」播出後，網路上一度出現孟子義「艷壓」楊紫的評論，她隨即出面澄清，強調並非團隊操作，並主動向楊紫解釋情況。楊紫不僅表示理解，也暖心回應「好好照顧自己，其餘交給劇方處理」，展現兩人良好互動。

孟子義畢業於北京電影學院，學生時期因同學將其生活照上傳微博參與校花票選而受到關注，進而踏入演藝圈。在「沉香如屑」中，她飾演的「芷昔」與楊紫飾演的「顏淡」為雙胞胎，卻因能力差異與外界比較，逐漸累積壓力與不滿，最終走向黑化，角色層次鮮明。

談到角色，孟子義表示，「芷昔」並非單純的反派，而是長期處於比較與忽視中，逐漸產生自卑與嫉妒，「她其實很努力，只是一直覺得自己不如妹妹，才會慢慢走偏。」她也透露，與楊紫合作過程相當愉快，對方不僅親切，還會耐心解答問題，令她倍感安心。

除了戲劇表現亮眼，孟子義在綜藝節目「五十公里桃花塢」中展現率真個性，進一步累積人氣。近年接連擔任多部陸劇女主角，成功從配角轉型為一線女星，演藝事業持續攀升。

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