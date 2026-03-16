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微博女王姚晨突官宣二度離婚「多年前已結束了」

記者陳慧貞／即時報導
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姚晨檔案照。（新華社）
姚晨檔案照。（新華社）

46歲大陸女星姚晨昔為「微博女王」，曾被美國「時代」雜誌列為百大最有影響力人物之一。她2012年與知名攝影師曹郁結婚，今（16日）無預警透過社群平台拋出離婚震撼彈，兩人發布聯合聲明，坦承雙方多年前已協議結束婚姻，她並感性寫下：「山水一程，三生有幸。緣來緣去，皆是歡喜。」正式宣告結束第二段婚姻。

姚晨與曹郁在共同聲明中指出，其實兩人早在多年前即結束婚姻關係，但當時基於保護家庭成員因素下，選擇不對外公開，聲明中提到兩人曾共同創造許多美好回憶，包括一同投身藝術電影的影視公司，表示：「曾經我們是珍貴的朋友，後來是家人，以後是家人一樣的朋友。」強調即使「夫妻」關係不在，雙方也會繼續守護家人，工作上攜手並肩，希望外界能給予理解與尊重。

姚晨代表作為「武林外傳」、「潛伏」、「離婚律師」等，事業上表現亮眼，但婚姻並不如意，她前一段感情是與男星凌瀟肅長達7年的婚姻，兩人是北京電影學院的同班同學，從大二開始交往，大學畢業即領證結婚，曾被視為演藝圈「從校服到婚紗」的模範夫妻，但最終這段婚姻在2011年結束，2012年與曹郁在紐西蘭低調完婚，開啟第二段人生，最終仍宣布離婚。

姚晨、曹郁發出離婚聯合聲明。圖／摘自微博
姚晨、曹郁發出離婚聯合聲明。圖／摘自微博

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