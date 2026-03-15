SJ D&E脫了…解釦露猛肌 緊摟放閃引暴動

「Super Junior D&E」東海(左)、銀赫緊緊相摟。圖／讀者提供

Super Junior D&E昨晚擔任2026高雄櫻花季壓軸嘉賓，銀赫直喊「老婆」討觀眾歡心，飆唱40分鐘送上8首歌曲，最後應全場安可加碼「Run Away」，替本屆活動畫下完美句點。

由於Super Junior近來忙於巡演，銀赫、東海難得以小分隊「SJ D&E」撲台，唱到一半時說想喝酒，邀約眾人拿起酒喊「吼搭啦」乾杯。他們想到初次參加櫻花季的過往，東海得知是假櫻花時很訝異，銀赫好奇問說：「後面有一株很大棵的櫻花，是真的嗎？」觀眾笑回假的，讓兩人也忍不住笑出來。

接近尾聲之際，東海不忘宣傳宣傳7月在高雄的演唱會，「我會再來高雄，期待你們的應援，我很努力準備，會努力讓大家感到幸福」，銀赫接棒宣傳自己擔任主持人的「宇宙啦啦隊」節目。當要演唱「Oppa, Oppa」、「Run Away」之前，東海解掉領帶以及釦子，早已脫掉外套的銀赫也解開釦子，東海不認輸說「那我就解3顆」，若隱若現的胸肌讓粉絲為之瘋狂。

多次訪台的韓團VIVIZ，以性感的黑色造型獻唱「MANIAC」等歌曲，她們擔心台下觀眾餓肚子，銀河說：「這附近有賣很多好吃的東西，因為是音樂節，一定會賣很多好吃的！」信飛也分享：「我們結束後要去吃火鍋，所以要更努力表演。」並透露有趁空去逛便利商店，想要找酸辣湯，「如果台灣這邊、高雄這邊有好吃的，拜託給我們分享一下」。

VIVIZ以性感的黑色造型登台。圖／讀者提供

「Super Junior D&E」東海(左)、銀赫緊緊相摟，放送臉頰愛心。圖／讀者提供

Super Junior D&E賣力唱跳，帥度破表。圖／讀者提供