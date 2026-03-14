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56歲葉全真勤練皮拉提斯 體脂20%穿衣顯瘦脫衣超辣

記者趙大智／專訪
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葉全真示範Standing hamstring Split（站姿單腿前伸拉伸）。記者沈昱嘉／攝影
葉全真示範Standing hamstring Split（站姿單腿前伸拉伸）。記者沈昱嘉／攝影

56歲葉全真（葉子）去年在台北松山開了KX Pilates（動態皮拉提斯）教室，她身高169公分，體重49公斤，體脂約20%左右，這天示範時，除了身材依舊凹凸有致，結實的肌肉也十分搶眼。葉全真笑說：「很多人看到我，就覺得好瘦，但其實運動時穿成這樣，大家就會知道其實沒有那麼瘦！」

葉全真過去拍台灣8點檔時，在高強度工作下，無論體能或睡眠多是靠「意志力」撐場，也不只是她如此，殺青後往往要休息半年到1年，元氣才有可能修補回來，就算當時做重訓強身，也常荒廢。接觸皮拉提斯的時間其實不久，但只嘗試過2次，她就意識到「應該會對我的身體有幫助」。

如果問成立教室的起心動念，葉全真說，人生到了一個階段，家裡有媽媽或長輩年紀大了需要照顧，避免自己受傷同時，會假設「以後我可能也會這樣」，加上想到以前工作時受傷，身體若可以更機靈、柔軟該有多好，於是決定不要再等下去。

葉全真給了當頭棒喝：「很多人會想，哎呀好吧，過一陣子再說、有空再說啦，但一件事情沒有開始，就永遠放在那裡，身體也就會一直是這樣，甚至會愈來愈不如你所希望的那個樣子。」送走農曆年，正是開始健身好時機。

皮拉提斯在早年會被發明，是為了幫助戰爭時受傷的人復原，背後原理就是復健，靠著器械訓練讓身體再撐起來，不同於重訓是針對某個部位，皮拉提斯比較全面性，葉全真的朋友做了3個月左右，不知不覺中不再駝背，她自己則是做某些動作不再費力，體態也有改變。

葉全真開始享受「一群人一塊運動」的喜悅，彼此間可以互相激勵，更有成就感，「這是一種能夠往好的方向去，活動的同時，不會讓自己又默默變成孤單一個人的感覺」。女明星常有人群恐懼症，葉全真承認也有，而且滿嚴重，現在的她會站在櫃檯前，跟運動的同學們聊天，上課時跟著哀哀叫：「老師，好吃力！」結束後再一塊擦汗，一起「登出」或發呆，她很喜歡這種身心靈舒暢的感覺。

進入人生下半場，葉全真正處於最好階段，這間皮拉提斯教室也是她與政大EMBA同學James共同投資的，兩人交往8年，於公於私都是絕佳夥伴。

葉全真在台北松山開了KX Pilates（動態皮拉提斯）教室。記者沈昱嘉／攝影
葉全真在台北松山開了KX Pilates（動態皮拉提斯）教室。記者沈昱嘉／攝影

皮拉提斯讓葉全真更有體力迎向未來。記者沈昱嘉／攝影
皮拉提斯讓葉全真更有體力迎向未來。記者沈昱嘉／攝影

送走農曆年，正是開始健身好時機，葉全真帶做皮拉提斯。記者沈昱嘉／攝影
送走農曆年，正是開始健身好時機，葉全真帶做皮拉提斯。記者沈昱嘉／攝影

葉全真目前身心靈處於最佳狀態。記者沈昱嘉／攝影
葉全真目前身心靈處於最佳狀態。記者沈昱嘉／攝影

葉全真示範Overhead Tricep Extension（過頭肱三頭肌伸展）...
葉全真示範Overhead Tricep Extension（過頭肱三頭肌伸展）。記者沈昱嘉／攝影

葉全真經常在教室跟大家一塊練習。記者沈昱嘉／攝影
葉全真經常在教室跟大家一塊練習。記者沈昱嘉／攝影

葉全真示範「神射手」動作。記者沈昱嘉／攝影
葉全真示範「神射手」動作。記者沈昱嘉／攝影

葉全真與男友合夥開皮拉提斯教室。記者沈昱嘉／攝影
葉全真與男友合夥開皮拉提斯教室。記者沈昱嘉／攝影

葉全真拿著皮拉提斯環。記者沈昱嘉／攝影
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