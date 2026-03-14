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劉文正消失35年狀態曝光「第一大弟子」在台證實：仍健在

記者梅衍儂／即時報導
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巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影
巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影

巫啟賢今（14）日在台北流行音樂中心開唱，而他表示每次演唱會，一定都會分享和劉文正之間的故事，藉此答謝恩師的提攜，他今天也提到劉文正近況：「最後一次聯絡是30幾年，方文琳、裘海正她們沒見多久劉文正，我也是一樣。」

巫啟賢說「沒有地球人可以聯絡到他」，先前劉文正被傳烏龍死訊，巫啟賢重申：「老師確定還健在，應該還會是有人跟他聯繫，大家都保護他的行蹤，既然我的老師決定是這樣，就祝福他，是種『分手別再找我』的感覺。」

當年他在台發跡，台灣是他的第二個家鄉，而上回在台開唱已是12年前，這次登上北流，他直言有近鄉情怯之感，特地邀請好友曾國城、聶雲、唐從聖、于冠華、民雄與姚元浩助陣，眾人因打高爾夫球熟識，曾國城帶頭買票，讓巫啓賢超感動。

于冠華相當有義氣說這次當嘉賓沒有酬勞，聶雲和曾國城一聽當場大驚，「什麼？沒有酬勞嗎？」作勢要走，巫啟賢連忙喊「沒酬勞、但有宵夜」，嘉賓被虧簡直是倒貼開唱。

巫啟賢表示每次演唱會，一定都會分享和劉文正之間的故事，藉此答謝恩師的提攜，「最後一次聯絡是30幾年，方文琳、裘海正她們沒見多久劉文正，我也是一樣，「沒有地球人可以聯絡到他」。先前劉文正被傳烏龍死訊，巫啟賢重申：「老師確定還健在，應該還會是有人跟他聯繫，大家都保護他的行蹤，既然我的老師決定是這樣，就祝福他，是種『分手別再找我』的感覺。」

巫啟賢更驕傲表示：「我打破一個慣例，明星看演唱會都會弄一個區免費來看，這次我的演唱會，我們的明星，自己買票的來了40位！」

今天到場的包括張小燕、白冰冰、王偉忠、張清芳、包偉銘、劉依純、曾國城、聶雲、于冠華、方文琳、裘海正、小禎、佩甄、姚元浩、康茵茵、成語蕎、翁滋蔓、房思瑜、唐從聖、姚元浩、民雄、蔣雅淇、伊正、王靜瑩、朱延平、楊麗菁等人全都到場。白冰冰聽到巫啟賢唱完描述親子之情的歌曲「叫阮的名」，更是忍不住落淚。

巫啟賢和眾好友台上大唱「跟著感覺走」、「聽海」等熱門金曲，全場觀眾嗨到站起來跟著音樂搖擺，曾國城幽默說63歲巫啟賢「六十而耳背，後年就領敬老卡」，不忘喊話：「希望我們打（高爾夫球）到老，打到死，這是我第一次看他演唱會，真的很棒！」

巫啟賢請來眾好友助陣。記者王聰賢／攝影
巫啟賢請來眾好友助陣。記者王聰賢／攝影

巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影
巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影

巫啟賢狀態相當好。記者王聰賢／攝影
巫啟賢狀態相當好。記者王聰賢／攝影

巫啟賢在北流開唱。記者王聰賢／攝影
巫啟賢在北流開唱。記者王聰賢／攝影

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