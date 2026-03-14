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袁惟仁突現身螢幕感謝喊「愛你喔」 巫啓賢哭到痛苦變臉

記者梅衍儂／即時報導
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巫啓賢懷念故友。記者王聰賢／攝影
巫啓賢懷念故友。記者王聰賢／攝影

周二參加完好友袁惟仁的告別式，巫啓賢今（14）日站上北流舞台，唱著袁惟仁寫給他的經典歌「愛情傀儡」，歌中有淚，他哽咽，拍拍胸口，又嘆口氣，說：「你寫給我的歌，我會繼續唱。」

「紅塵來去夢太傻2.0」世界巡迴演唱會終於來到台北站，63歲的巫啓賢唱出來的「太傻」，依舊是感情裡最樸素的動機，「你是我的唯一」最初和最終都只是很想給對方寫封信；狀態絕佳的巫啓賢，把愛與恨唱得那麼痛徹心扉，最後這些執著，都化為「紅塵來去一場夢」看透世事的年紀。

唱「愛情傀儡」前，大螢幕上播放袁惟仁過去錄製的祝賀影片，笑著感謝巫啟賢唱紅這首歌，讓他賺了一台寶馬，俏皮喊「愛你喔」。巫啟賢一回身淚眼婆娑，感性表示袁惟仁一直是自己音樂路上非常重要的朋友，「小胖很疼愛我，喜歡跟我耍賴，他天生愛自由，我們這群朋友都很愛他寵他，有點把他寵壞了，前幾天我們一起把他送走，相信現在的他才享有真正的輕鬆自由」。

他也感謝全場歌迷支持，「我回來了，在過去這兩年世界巡迴50幾場，終於等到這天回到台北來」，他歌聲未變，不過因為哽咽，一度破音，幸好很快調整回來，他笑說：「63歲了，我唱到一半差點忘了，還可以再撐幾年喔！所以你們每一次都要當最後一場。」

巫啓賢相隔12年開唱。記者王聰賢／攝影
巫啓賢相隔12年開唱。記者王聰賢／攝影

巫啓賢拭淚。記者王聰賢／攝影
巫啓賢拭淚。記者王聰賢／攝影

袁惟仁過往的影片躍上螢幕。記者王聰賢／攝影
袁惟仁過往的影片躍上螢幕。記者王聰賢／攝影

巫啓賢想起袁惟仁忍不住哭泣。記者王聰賢／攝影
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