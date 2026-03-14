我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市場恐懼時該貪婪？此刻照巴菲特建議買股恐掉陷阱

紐約市大規模修補坑洞 14日80支工程隊清晨出動

胡瓜頂級富豪粉絲身家曝光 竹科教父年收入2700萬美元

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡瓜(左)造訪蘇盛泉位於苗栗的私人莊園。圖／下面一位提供
胡瓜(左)造訪蘇盛泉位於苗栗的私人莊園。圖／下面一位提供

綜藝天王胡瓜YouTube節目「下面一位」最新一集回到故鄉苗栗，和粉絲相約見面。胡瓜看到粉絲派出勞斯萊斯來接送時就知道這名粉絲來頭不小，沒想到露面後竟是竹科廠房工程包商蘇盛泉，曾經年收新台幣8億(約2700萬美元)，現在早已退休十多年，當個富甲一方的隱形富豪。

蘇盛泉為了胡瓜節目，公開自己位於苗栗「三甲地、約9000坪」的私人莊園。從豪車收藏、樂團演奏到養300斤鱘龍魚，胡瓜一路上驚呼連連，聽到蘇老闆法拉利都沒再開，還打趣問要不要賣給他。

當胡瓜抵達時，現場竟有將近20位樂手列隊歡迎，因為蘇盛泉退休後投入玩樂團，所以找來專業老師組成蘇維拉樂團，集體特地為胡瓜現場演奏。胡瓜看著完整編制的樂團忍不住笑說：「我《鑽石舞台》那時候也沒找到這麼多樂隊，這水準不是一般的！」

園區也不只是私人住宅，還特別開放花園免費讓民眾參觀散步。蘇盛泉透露年輕時看到許多老人家在車來車往的道路旁散步，覺得很危險，因此希望打造一個安全又漂亮的地方，讓附近居民能來走走、唱歌、野餐，大方的心態讓胡瓜欣賞不已。

胡瓜也感性表示，每次與粉絲見面都像打開人生故事書，不只看到成功，也看到努力和善良。也笑說這次來苗栗「收穫太多」，期待下次再遇見更多深藏不露的粉絲。

世報陪您半世紀

上一則

宋祖兒新劇搭戲丁禹兮 雙方粉絲1原因吵翻天 配角也惹議

延伸閱讀

欠管理費撕公告事件 郭書瑤首度談：人生做過最壞的事

欠管理費撕公告事件 郭書瑤首度談：人生做過最壞的事
吳宗憲、胡瓜、張菲真面目 康康不忍了全揭露

吳宗憲、胡瓜、張菲真面目 康康不忍了全揭露
杭州外賣小哥一個舉動救下600多戶 獎金500元網轟「太摳」

杭州外賣小哥一個舉動救下600多戶 獎金500元網轟「太摳」
張孝全婚後「歐巴病」太廢 蘇慧倫嫌棄：想賞他兩巴掌

張孝全婚後「歐巴病」太廢 蘇慧倫嫌棄：想賞他兩巴掌

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起
雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器