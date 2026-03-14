胡瓜頂級富豪粉絲身家曝光 竹科教父年收入2700萬美元

胡瓜(左)造訪蘇盛泉位於苗栗的私人莊園。圖／下面一位提供

綜藝天王胡瓜YouTube節目「下面一位」最新一集回到故鄉苗栗，和粉絲相約見面。胡瓜看到粉絲派出勞斯萊斯來接送時就知道這名粉絲來頭不小，沒想到露面後竟是竹科廠房工程包商蘇盛泉，曾經年收新台幣8億(約2700萬美元)，現在早已退休十多年，當個富甲一方的隱形富豪。

蘇盛泉為了胡瓜節目，公開自己位於苗栗「三甲地、約9000坪」的私人莊園。從豪車收藏、樂團演奏到養300斤鱘龍魚，胡瓜一路上驚呼連連，聽到蘇老闆法拉利都沒再開，還打趣問要不要賣給他。

當胡瓜抵達時，現場竟有將近20位樂手列隊歡迎，因為蘇盛泉退休後投入玩樂團，所以找來專業老師組成蘇維拉樂團，集體特地為胡瓜現場演奏。胡瓜看著完整編制的樂團忍不住笑說：「我《鑽石舞台》那時候也沒找到這麼多樂隊，這水準不是一般的！」

園區也不只是私人住宅，還特別開放花園免費讓民眾參觀散步。蘇盛泉透露年輕時看到許多老人家在車來車往的道路旁散步，覺得很危險，因此希望打造一個安全又漂亮的地方，讓附近居民能來走走、唱歌、野餐，大方的心態讓胡瓜欣賞不已。

胡瓜也感性表示，每次與粉絲見面都像打開人生故事書，不只看到成功，也看到努力和善良。也笑說這次來苗栗「收穫太多」，期待下次再遇見更多深藏不露的粉絲。