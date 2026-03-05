小甜甜布蘭妮又出事…酒駕被捕 遭加州警「上銬押走」

小甜甜布蘭妮驚傳酒駕遭捕，被警方上銬帶走。（美聯社）

流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）驚傳於3月4日晚間因酒後駕車（DUI）遭到逮捕。根據外媒報導，小甜甜布蘭妮於昨晚約9點30分，在美國加州 文圖拉郡（Ventura County）因涉嫌酒駕 （DUI）被加州公路巡警戴上手銬帶走。

根據文圖拉郡警長辦公室的在押人員紀錄顯示，小甜甜布蘭妮目前已經獲釋。而據了解，布蘭妮預定於5月4日出庭應訊，相關案件後續仍待進一步審理。在事件曝光後，小甜甜布蘭妮似乎已刪除了自己的Instagram帳號。

事實上，小甜甜布蘭妮過去曾多次捲入法律風波，2007年，她據稱在洛杉磯 涉及一起與停放車輛相撞後離開現場的肇事逃逸事件。該事件使她面臨4項輕罪指控，並一度可能被判入獄。之後，她向車主支付了車輛損壞的賠償費，相關指控因此被撤銷。

而在「未持有加州駕照駕駛」的指控部分，陪審團最終判定她無罪。在那起肇事逃逸事件後，小甜甜布蘭妮也失去了對2名兒子的監護權，這2名孩子是她與前夫凱文費德林（Kevin Federline）所生。

當時外界對她疑似濫用酒精與其他物質的情況，以及多起令人擔憂的公開事件感到憂心，相關疑慮不斷升高，最終導致她失去孩子的監護權。截至目前為止，小甜甜布蘭妮及其團隊尚未對此次事件發表任何回應。