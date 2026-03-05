小甜甜布蘭妮又出事…酒駕被捕 遭加州警「上銬押走」

我的頻道

記者廖福生／即時報導
小甜甜布蘭妮驚傳酒駕遭捕，被警方上銬帶走。（美聯社）
流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）驚傳於3月4日晚間因酒後駕車（DUI）遭到逮捕。根據外媒報導，小甜甜布蘭妮於昨晚約9點30分，在美國加州文圖拉郡（Ventura County）因涉嫌酒駕（DUI）被加州公路巡警戴上手銬帶走。

根據文圖拉郡警長辦公室的在押人員紀錄顯示，小甜甜布蘭妮目前已經獲釋。而據了解，布蘭妮預定於5月4日出庭應訊，相關案件後續仍待進一步審理。在事件曝光後，小甜甜布蘭妮似乎已刪除了自己的Instagram帳號。

事實上，小甜甜布蘭妮過去曾多次捲入法律風波，2007年，她據稱在洛杉磯涉及一起與停放車輛相撞後離開現場的肇事逃逸事件。該事件使她面臨4項輕罪指控，並一度可能被判入獄。之後，她向車主支付了車輛損壞的賠償費，相關指控因此被撤銷。

而在「未持有加州駕照駕駛」的指控部分，陪審團最終判定她無罪。在那起肇事逃逸事件後，小甜甜布蘭妮也失去了對2名兒子的監護權，這2名孩子是她與前夫凱文費德林（Kevin Federline）所生。

當時外界對她疑似濫用酒精與其他物質的情況，以及多起令人擔憂的公開事件感到憂心，相關疑慮不斷升高，最終導致她失去孩子的監護權。截至目前為止，小甜甜布蘭妮及其團隊尚未對此次事件發表任何回應。

