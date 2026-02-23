婦人突中風…台男星海上驚險救援 2船並排「丟人搶命」

我的頻道

記者廖福生／即時報導
戴立忍在電影「功夫」中飾演師傅黃駿。圖／讀者提供
九把刀近期為執導的新片「功夫」勤跑宣傳，但他23日透露，在與主演朱軒洋一同跑宣傳時，對方突然聊起和同樣演出「功夫」的戴立忍出海時，竟遇上緊急狀況，兩人也當場上演即刻救援，讓一旁的柯震東與九把刀聽得熱血沸騰。

九把刀於社群透露，朱軒洋回憶，當時船隻正準備前往日本石垣島途中，一名女性突然出現疑似中風症狀，半邊身體失去知覺，甚至以針刺手指測試感覺，卻完全無反應，情況相當危急。

而當下戴立忍隨即指示返航並通報海巡，救援直升機與船艇迅速出動。由於帆船桅桿過高，直升機無法降落，救援人員只能改由兩艘船在風浪中靠泊接駁，過程歷時許久，雙方高度不同、浪勢洶湧，存在高度風險。最終在船長指示下，由朱軒洋與船長協助，將患者小心轉交給前來支援的船隻，完成緊急轉送。

朱軒洋形容，當下船隻劇烈晃動，他在扶著對方時，對方幾乎沒有任何肢體反應，讓他十分擔心對方可能失足落海，因此整個過程非常緊張。他也提到，原本是患者丈夫與船長負責轉移，但因對方受傷無力，才改由他協助。救援當下，船上人員為避免發生意外，雙方都有人員拍攝過程作為紀錄。

九把刀與柯震東在得知後相當震驚，認為朱軒洋在無意間參與了一次攸關生死的救援行動，也好奇是否有畫面留下紀錄。此時事發當事人之一的戴立忍走了進來，九把刀激動地詢問是否有留下影像，戴立忍立即聯繫當時同行的船員，成功取得當時拍攝的影片。

然而，影片畫面角度不佳，關鍵轉移病人瞬間未被清楚拍到，讓原本還期待能有帥氣救人畫面助攻新片「功夫」的九把刀與柯震東直呼可惜。九把刀也無奈的說：「這是什麼狗屎！什麼爛鏡位！最關鍵的丟人瞬間根本沒畫面啊！而且沒有表情！不管是關心的還是起床氣的！都！沒有！」

不過，對於這次經歷，朱軒洋坦言，當時剛被叫醒協助救援，整個人十分緊張，但他坦言可能有點起床氣：「我本來在睡覺，但被大寶哥叫醒！」貼文PO出後，掀起網友討論，紛紛留言，「這是什麼精彩的功夫番外篇」、「真的很厲害！小朱的人生寫下歷史紀錄」、「不是！錄影的目的不是要紀錄怕究責，這影片完全看不出什麼？神之運鏡」。

朱軒洋近日遭爆在海上即刻救援。記者王聰賢／攝影
