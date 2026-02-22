撐不起票房？王鶴棣「星河入夢」遇冷… 導演道歉 他紅了眼眶

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
科幻電影「星河入夢」由王鶴棣擔綱。(取材自微博)
王鶴棣宋茜主演的科幻電影「星河入夢」，在2026年春節檔上映後遇冷，6天票房僅7621.9萬，3.5億製作成本恐難以回收。近日，該片導演韓延攜主創路演時，一度哽咽表示，「對不起團隊和觀眾，但總要有人做不一樣的事」，一旁的王鶴棣被發現也濕了眼眶。

「星河入夢」以「良夢系統」為核心，打造15種風格迥異的夢境場景，涵蓋賽博龐克、水墨國風、復古港風等，單場景最高容納50萬細節元素，且耗費730天打磨14.6萬幀特效畫面。

不過，「星河入夢」排片呈現斷崖式下跌，首日7.3%，隔日驟降至3.9%，後續維持在3.5%左右，但8成場次為早8點前或晚11點後的「無效時段」，黃金場占比不到3.8%

王鶴棣在路演現場時表示，「上映後我迫切地想去電影院看，搜最近的影院，是第二天早上9點半的一場，在此希望多多給我們小星河一些機會」，宋茜也表示，希望能有更多朋友可以走進影院來看「星河入夢」。

「星河入夢」票房低迷是排片問題嗎？有網友點出，「檔期錯配才是根本死穴」。眾所周知，春節檔重點是合家歡；老少咸宜，科幻冒險電影「星河入夢」卻主打「年輕人特供科幻爽片」。韓延曾稱，「星河入夢」定檔前，就有人勸他，在春節檔上映，該片就只能是其他影片的炮灰。然而影片的定檔，並不是他們主創團隊說了就算。

此外，劇情部分也被批主線老套、邏輯鬆散、反派動機單薄；宣讀著重「馬卡龍造型」等淺層元素，忽略核心科幻設定。就算是扛劇能力極強的王鶴棣也未能轉化為電影消費力，還有網友直指他撐不起票房。

宋茜在「星河入夢」中造型多變。(取材自微博)
王鶴棣 春節 宋茜

英國奧斯卡／凱特罹癌首出席 套7年前舊衣搭威廉飄仙氣

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

