創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」三刷開季刊封神

北加暴風雪後首場粉雪日大塞車 各雪場擠爆

創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」 三刷開季刊封神

娛樂新聞組／即時報導
楊冪在「時尚芭莎」3月開季刊封面，黑襯衫搭配明黃色眼妝驚豔全網。（取材自微博）
楊冪在「時尚芭莎」3月開季刊封面，黑襯衫搭配明黃色眼妝驚豔全網。（取材自微博）

2026年2月21日，大陸女星楊冪「時尚芭莎」3月開季刊封面正式釋出，這是她第八次登封該雜誌，同時第三度坐鎮開季刊，創下大陸女星芭莎開季封面最高紀錄。「楊冪第八次登封時尚芭莎」話題迅速登頂熱搜，高級質感與強勢時尚表現力刷屏全網，展現強大影響力和超高人氣，再度坐穩頂流時尚地位。

據網易報導，此次封面大片以素雅純淨為主基調，營造出一種高級且神秘的氛圍。本次封面由知名攝影師劉頌掌鏡，作為Prada全球代言人，楊冪全套演繹品牌2026春夏系列成衣，搭配同品牌Eternal Gold珠寶出鏡，金屬質感在光影下閃爍，為整體造型增添了幾分華麗與氣場。

封面造型以黑襯衫配淺藍蓬裙，亮眼明黃色眼妝成為視覺焦點，黑襯衫配明黃眼妝驚艷全網；清冷眼神搭配舒展肢體，將極簡高級與鬆弛感完美融合。內頁工裝風、復古皮衣、紫色廓形外套等多套造型輪番呈現，颯爽與優雅兼具，不少網友點讚，每一張都堪稱時尚大片，完美詮釋了「自由姿態」這一主題。

據報導，開季刊作為時尚圈重量級檔期，歷來是女星必爭之地，楊冪能三度拿下，既是雜誌與品牌的雙重認可，也是國民度與時尚號召力的最好證明。不久前她剛解鎖VOGUE單人正刊，短短時間內包攬兩大一線女刊，時尚資源斷層領先。

楊幂用「做自己、看心情、看天氣」的自由態度，定義當代女性的獨立自信，封面曝光後，全網好評如潮。網友紛紛留言「內娛天花板，實至名歸」，「八登芭莎+三刷開季，這個紀錄無人能打」，「明黃眼妝太絕，高級感直接拉滿」。業內人士也評價，楊冪的時尚感源於骨子裡的自信與篤定，能輕鬆駕馭各類風格，是當之無愧的封面寵兒。

楊冪在「時尚芭莎」3月開季刊中演繹Prada 2026春夏高級成衣系列。（取材自微博）
楊冪在「時尚芭莎」3月開季刊中演繹Prada 2026春夏高級成衣系列。（取材自微博）

楊冪

張柏芝霸氣讓員工帶薪放假1個月 女神自嘲：過年吃成保齡球

「白蓮花大飯店」性感女星驚爆婚變 紅毯最後同框「3年婚姻玩完」

