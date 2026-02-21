我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州政策大轉向 要對商用駕照司機進行英語測試

冬奧／谷愛凌U型場地決賽 因降雪過多延至明日舉行

星艦迷航記「寇克艦長」94歲不言退 將推出重金屬專輯

中央社紐約20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
94歲的「寇克艦長」威廉沙特納將出重金屬專輯。(路透)
94歲的「寇克艦長」威廉沙特納將出重金屬專輯。(路透)

「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克艦長的加拿大老牌男星威廉沙特納（William Shatner）宣布將推出重金屬音樂專輯，挑戰94歲高齡少有人嘗試的領域。

法新社報導，威廉沙特納前晚在社群媒體上寫道：「我已探索太空，也已探索時間，現在…我要探索失真效果。」同時附上他手抱電吉他站在紅色煙霧背景前的照片。

他說：「35位金屬樂大師，雷霆萬鈞的吉他，亂中有序。」

威廉沙特納承諾專輯將收錄「黑色安息日」（Black Sabbath）、「鐵娘子」（Iron Maiden）與「猶太祭司」（Judas Priest）等重金屬傳奇樂團經典翻唱曲，以及「幾首同樣淬鍊自宇宙烈焰的原創作品」。

威廉沙特納在1960年代科幻影集「星艦迷航記」中飾演英勇無畏的寇克艦長 （Captain James T. Kirk），也曾主演「胡克警探」（TJ Hooker），並憑藉「波士頓法律風雲」（Boston Legal）榮獲金球獎及電視艾美獎肯定。

他2021年搭乘藍源公司（Blue Origin）太空船，當時以90歲之齡成為歷來進入太空最年長的人。

威廉沙特納宣布新專輯，毫無「收山」打算。他表示：「真誠的熱情，無懼的探索。94歲不會放慢腳步，只會把音量開到最大。」

「因此請大家準備好，我們即將以前所未有的方式大膽甩頭，敬請期待，金屬之旅今年啟航。」

世報陪您半世紀

太空 艾美獎 金球獎

上一則

江宏恩拒蹭江振誠「米其林」光環：代訂位有點逾矩了

延伸閱讀

超級盃表演效應 壞痞兔單日串流播放近1億次 飆升175%

超級盃表演效應 壞痞兔單日串流播放近1億次 飆升175%
炎亞綸驚爆遭飛輪海同仁性騷擾 親揭駭人內幕

炎亞綸驚爆遭飛輪海同仁性騷擾 親揭駭人內幕
不容置疑的高級時尚感…BLACKPINK回歸照曝光粉絲暴動

不容置疑的高級時尚感…BLACKPINK回歸照曝光粉絲暴動
超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

超人氣

更多 >
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走

ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？