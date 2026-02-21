星艦迷航記「寇克艦長」94歲不言退 將推出重金屬專輯

94歲的「寇克艦長」威廉沙特納將出重金屬專輯。(路透)

「星艦迷航記」（Star Trek）飾演寇克艦長的加拿大老牌男星威廉沙特納（William Shatner）宣布將推出重金屬音樂專輯，挑戰94歲高齡少有人嘗試的領域。

法新社報導，威廉沙特納前晚在社群媒體上寫道：「我已探索太空 ，也已探索時間，現在…我要探索失真效果。」同時附上他手抱電吉他站在紅色煙霧背景前的照片。

他說：「35位金屬樂大師，雷霆萬鈞的吉他，亂中有序。」

威廉沙特納承諾專輯將收錄「黑色安息日」（Black Sabbath）、「鐵娘子」（Iron Maiden）與「猶太祭司」（Judas Priest）等重金屬傳奇樂團經典翻唱曲，以及「幾首同樣淬鍊自宇宙烈焰的原創作品」。

威廉沙特納在1960年代科幻影集「星艦迷航記」中飾演英勇無畏的寇克艦長 （Captain James T. Kirk），也曾主演「胡克警探」（TJ Hooker），並憑藉「波士頓法律風雲」（Boston Legal）榮獲金球獎 及電視艾美獎 肯定。

他2021年搭乘藍源公司（Blue Origin）太空船，當時以90歲之齡成為歷來進入太空最年長的人。

威廉沙特納宣布新專輯，毫無「收山」打算。他表示：「真誠的熱情，無懼的探索。94歲不會放慢腳步，只會把音量開到最大。」

「因此請大家準備好，我們即將以前所未有的方式大膽甩頭，敬請期待，金屬之旅今年啟航。」