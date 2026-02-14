男星實測說這招超有效：刮刮樂這樣買一定中

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
麥基做日貨代購成績不俗。圖／麥基提供
麥基做日貨代購成績不俗。圖／麥基提供

出身自「大學生了沒」的藝人麥基，是各節目常駐通告咖，他最近成了日本新直播帶貨天王，默默經營日貨邁向第十年，還被客人封「心齋橋之子」。問他最近2026過年最受歡迎的商品為何？他毫不考慮說「馬年招財不倒翁，好多藝人、經紀人搶購，還有人要求在日本題字」，還笑說，現在去攝影棚錄影，幾乎成了導播、製作人、藝人和經紀人的大型「面交」現場。

麥基說，過年到了大家除了買零食福箱、各種送人禮盒，最多人買的就是不倒翁，紅色最多人喜歡，最直接，求得是開運、必勝，「很多人要求提供客製化服務」。他也推薦最近日本很新潮、他才去東京幫忙大家求「熊手」吉祥物，「台灣廟裡求平安符，日本也有代求打小人，此款御守巨大化最人氣，你看，熊手很大可以抓住很多東西，看你想要添加什麼在熊手上運氣、財富、平安、出入平安都可以．．．。」他一邊比手畫腳邊邊專業形容說，「然後你買好，日本賣家會跟你一起吆喝一段文字，象徵一切圓滿了。」

麥基其實財運很旺，除了帶貨，他刮刮卡也可說是逢刮必中，他最近是刮五張中四張，麥基透露撇步，「在『新聞挖挖哇』節目上遇到命理老師分享一個新撇步！真的有效！買刮刮卡就先到土地公廟壓著，不一定要放在財神廟，結果我一試就靈。」

他寧可信其有，解釋道：「一定要去知會家裡最近的土地公廟！因為我們能不能發財，是家裡最近的土地公在管的，會直接幫你稟報上去，如果你跨縣市去拜財神的話，他們的送件速度會比較慢。」

麥基還有一招，「方法簡單，或是要選刮刮卡時，用食指在掌心寫一個『中』字；寫好把手握著去挑著，不得不信竟然真的都會刮中。」最後，他又說，網路上說的但也很有效，「聽花木蘭的神曲，要中文版的喔，不可以聽英文版的！」

麥基也分享「眾神加持」過年招財秘方，「我把白沙屯、大甲媽、朝天宮的神轎、慈祐宮的虎爺、武德宮發財錢幣通通買放在一起！能量很強大。」他笑說，雖然沒有大富大貴，「但是生活好像也沒有遇到太多困難的事情，我都會去拜田都元帥，也去神桌下跟虎爺求財，也去田都元帥開五大天庫財庫求發財錢母。」

麥基做日貨代購成績不俗。圖／麥基提供
麥基做日貨代購成績不俗。圖／麥基提供
麥基做日貨代購成績不俗。圖／麥基提供
麥基做日貨代購成績不俗。圖／麥基提供

日本 花木蘭

