我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

柯瑞跨大銀幕監製「山羊巔峰」曝菜鳥時期心境

記者廖福生／台北－洛杉磯連線即時報導
史蒂芬柯瑞跨足大銀幕，擔任動畫電影「山楊巔峰」監製。(路透)
史蒂芬柯瑞跨足大銀幕，擔任動畫電影「山楊巔峰」監製。(路透)

效力於金州勇士隊的NBA球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）跨足大銀幕，擔任動畫電影「山羊巔峰」監製，更在片中獻聲配音。該片描述一位不被看好的小山羊，最後靠自身努力登上巔峰的故事。日前柯瑞出席國際記者會時坦言，片中主角彷彿自己的人生縮影，更讓他想起菜鳥時期的深刻回憶。

柯瑞表示，雖然從小在籃球家庭長大，但成長過程並不像其他NBA明日之星的孩子一樣，「我很清楚自己算是晚熟型選手，所有的東西都得自己爭取」。他坦言，在成長的路上總是充斥著「你做不到」、「你不夠高」、「你不夠快」的質疑聲浪，也讓他曾陷入迷惘，不斷地與人比較。

但柯瑞指出，真正的做法其實是跑好自己的賽道、走好自己的路，並且在機會來臨時準備好自己：「這些都是我在Will（片中主角）身上看到的，同時也是曾在我自己身上看到的東西。這部電影真的探討了如何跨越自我懷疑，也重新定義了什麼才是真正的偉大。」

柯瑞坦言片中最讓他有共鳴的一幕，是主角首次和球隊搭飛機的景象：「我記得第一次以菜鳥身分出遠門比賽，不知道該怎麼做，只能小心翼翼、戰戰兢兢，不想擋到任何人的路。但你同時也是球隊的一分子，所以你又得表現得好像自己理所當然屬於這裡一樣。這是一種很微妙的狀態，要帶著對的心態進來，但同時又還是個新人。」

不僅如此，柯瑞也分享人生中最困難的時刻：「那是在我高三時的一場大型錦標賽，我知道會有很多教練來看。但那場是我整個夏天打得最糟糕的比賽。結束後我知道我搞砸了。」但最後柯瑞仍獲得獎學金，「我大學教練告訴我，當時他看到我在犯錯後的肢體動作，以及我怎麼繼續撐下去、繼續面對，那是他認定我作為一名球員最重要的一課」。

此次柯瑞在電影「山羊巔峰」中為大個子球員長頸鹿「藍尼」配音，有趣的是，該角色不僅是籃球員還是個饒舌歌手，柯瑞笑說配音過極具挑戰性，是段累又過癮的旅程，他形容藍尼情緒起伏極大，時而專注、時而分心，一下子擔心籃球，一下子又想著音樂，但內心始終保有純粹的快樂能量，「我覺得我自己也有一點這樣的特質，所以很有共鳴」。

導演泰瑞迪利黑也盛讚柯瑞的敬業態度：「他一開始就非常謙虛，且完全投入配音的過程，每次錄完都滿身大汗，真的像打滿四節比賽一樣，也讓我挖掘出連他自己可能都不知道能做到的東西。」電影「山羊巔峰」已在台上映。

世界日報 陪您半世紀

柯瑞 NBA

上一則

李千娜慘了…母女遭台視「紅白」除名 預錄畫面被刪光

延伸閱讀

NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手

NBA／勇士不滿庫明加家人拿太多食物？柯瑞留言聲援、希爾德揪兇手
退役轉戰好萊塢？ 柯瑞：不為未來設限

退役轉戰好萊塢？ 柯瑞：不為未來設限
NBA／柯瑞膝傷無緣明星賽 英格倫補上

NBA／柯瑞膝傷無緣明星賽 英格倫補上
NBA／明星賽「星光」更黯淡 柯瑞膝傷未癒確定缺席

NBA／明星賽「星光」更黯淡 柯瑞膝傷未癒確定缺席

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施