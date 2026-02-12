我的頻道

加拿大校園槍擊案兇手 生理男6年前變女性

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

李玉璽求婚曝光 唱到緊張忘詞 許允樂竟要求「再唱一次」

記者梅衍儂／即時報導
李玉璽為求婚寫主題曲「剛剛好」，2月13日上架。圖／晴空鳥提供
李玉璽為求婚寫主題曲「剛剛好」，2月13日上架。圖／晴空鳥提供

李玉璽用新歌「剛剛好」向許允樂求婚，他坦言這段時間自己一直在重新審視創作狀態，外界雜訊太多，寫歌的動機變得不那麼純粹，不過老婆始終鼓勵他繼續創作，也讓他萌生了想藉由這首歌回應這份支持的念頭。

談到「剛剛好」的創作歷程，李玉璽分享，從有這個想法開始，便陸續記錄下一些感受與文字，但真正進入創作階段後，因為必須瞞著對方，反而讓創作時間變得相當零碎，這也是他過去未曾嘗試過的模式，全部加起來約花了4、5天。也因為這首歌與求婚緊密相連，他在創作的同時，也同步思考該如何完成那個重要時刻。

回憶起求婚當天的安排，李玉璽透露，許允樂是很有主見的女生，他選擇直接詢問對方對於求婚的想像，包括有重要的朋友在場、要漂漂亮亮地出現、以及能被完整記錄下來。在滿足這三個條件後，再加入自己想完成的部分，例如親自寫歌與邀請家人朋友寫下明信片祝福，讓這首歌從創作開始，就一路走向求婚那一刻，也在當天，真正聽見一句我願意。

求婚當天，因為太過緊張，他笑說自己唱得不太好、歌詞也有些混亂，結果許允樂給他的第一個回饋竟然是「可以再唱一次嗎」，讓這一刻留下溫暖又真實的記憶。回憶起當天的場景，小樂分享，一回到家便發現家中聚集了好友，沿著樓梯往上走後，映入眼前的是燭光與精心佈置的求婚場景，以及一張張寫滿祝福的明信片。

她也透露，李玉璽為了這一天做足準備，親自獻唱自創曲，卻因緊張一度唱錯歌詞，隨後唸出關於彼此「互相接住」的誓言時，更是數度哽咽，她也在社群上分享求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」

