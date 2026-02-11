台灣娛樂電影獎 林柏宏、李李仁勇奪「年度熒幕CP」
第一屆「台灣娛樂電影獎」結果正式揭曉！「96分鐘」橫掃四獎、「大濛」奪感動口碑四冠王，「有病才會喜歡你」成年度約會電影，三部片獲得全民票選肯定。
林柏宏聽聞與李李仁因「96分鐘」搭檔演出獲得「年度銀幕CP搭檔」肯定表示：「李傑（李李仁『96分鐘』的角色名）好壞，但李仁哥我愛！謝謝大家支持，我會努力許願續集還有我們兩人一起出現！」也同時俏皮說：「很榮幸跟芸樺一起演出，她是最棒的女主角！但為什麼沒有入圍希望一起演男主角？ 我會救所有的人，跟我一起演的都可以活下來耶～」
一人摘下兩獎的李李仁則分享：「謝謝投票支持 『96分鐘』的觀眾朋友！對宋芸樺感到不好意思，搶走了林柏宏成為銀幕CP！也期待『96分鐘』真的能夠有續集！謝謝大家對台灣電影的支持！」
宋芸樺表示：「我一直相信，角色不是演出來而是被活出來的。希望未來的作品，都能透過有生命力的角色，帶我和觀眾一起去到不一樣的地方。謝謝『台灣娛樂電影獎』和所有參與投票的你們！期待我的下一部電影很快跟大家見面。」
榮獲「希望一起演男主角」的柯煒林回應：「謝謝大家，多謝各位的賞識，很幸福！遲下（粵語：之後）希望可以再到台灣拍戲跟大家碰面，cheers！」
陳以文憑藉「大濛」中的特務頭子范春獲得「年度反派獎」，他誠懇表示：「得到『年度反派獎』要謝謝所有觀眾們的包容體諒，2026年我繼續努力，期許在反派中昇華蛻變！」
第一屆「台灣娛樂電影獎」得獎名單
年度感動電影：「大濛」
最想推薦給別人：「大濛」
年度反派：「大濛」陳以文
希望一起演男主角：「大濛」柯煒林
年度銀幕CP搭檔：「96分鐘」林柏宏、李李仁
希望一起演女主角：「96分鐘」宋芸樺
希望下次演主角：「96分鐘」李李仁
敲碗續集：「96分鐘」
年度約會電影：「有病才會喜歡你」
評審團特別鼓勵獎：
票房獎：「96分鐘」 &「角頭-鬥陣欸」&「泥娃娃」
全家總動員獎：「進行曲」 &「乒乓男孩」
爆米花貢獻獎 ：「角頭-鬥陣欸」
開創精神獎：「96分鐘」
純愛戰士獎：生活飲料
