太不科學…51歲林志穎「紅白」重現小旋風舞姿帥炸

記者李姿瑩／即時報導
林志穎重現小旋風舞姿。圖／台視提供
林志穎重現小旋風舞姿。圖／台視提供

林志穎睽違16年驚喜重返「2026超級巨星紅白藝能大賞」陪伴觀眾迎接金馬年，這次演出規格全面升級，林志穎不僅展現無人能敵的舞台能量，更與FEniX、U:NUS及F.F.O人氣團體連番共舞，經典與新生代交手，展現偶像精神的世代傳承，充滿張力的視聽盛宴，讓現場萬名觀眾情緒沸騰。

演出一開場現場響起熟悉的旋律，全場尖叫聲瞬間破表，林志穎以活力四射的「今年夏天」揭開序幕，身旁30位舞者整齊劃一的步伐強大氣場震撼全場，活力滿點的節奏，讓每個角落都感受到了沸騰的熱力，展現其穩健台風。

隨後曲風一轉，林志穎帶來抒情曲「17歲的雨季」，舞台上邀請來自全校僅約40名學生的桃園笨港國小合唱團員同台，18位孩子穿著純白上衣，與林志穎的帥氣黑色夾克相互輝映，如繁星點點點亮夜空，純淨清澈的嗓音與林志穎溫潤的歌聲交織，溫暖而澎湃的氛圍讓全場觀眾跟著大合唱，也為偏鄉孩子搭起被世界看見的音樂舞台，期待社會能給予更多支持與關注，小巨蛋瞬間沉浸在幸福的音樂國度。

林志穎率領FEniX、U:NUS及F.F.O三組人氣男團驚喜合體，帶來表演的最後壓軸高潮，將神曲「不是每個戀曲都有美好回憶」重新編曲共同演繹。三組團體在小舞台輪番展現極具爆發力的Rap，隨後林志穎神速換裝，再度回到舞台核心領軍共舞，迸發出強烈火花，氣勢磅礡的演出締造了當晚最令人屏息的震撼名場面。

演出結束後，林志穎親切和好久不見的粉絲打招呼，並送上新年祝福：「一馬當先、馬力全開」，看到香港粉絲還立刻用廣東話打招呼，相當寵粉。林志穎也在台上向Lulu道恭喜，並祝福她「馬上有個馬寶寶！」林志穎也特別稱讚笨港國小合唱團，他說：「小朋友們很有活力，去年比賽拿了三次冠軍。」更透露小朋友們彩排時看起來很緊張，林志穎見狀便跟團員們一一擊掌，還告訴他們一個人可以吃兩個便當，親切融化小朋友的緊張感。

除了精采絕倫的演出，林志穎更在台上展現親民魅力，與現場觀眾大玩骰子比大小、豪爽送出新春紅包，更當場加碼現金$6600。林志穎摸了摸口袋，笑說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎?」主持人Lulu隨即提議由她加碼，林志穎一聽她要自掏腰包，立刻笑說：「這樣用你的奶粉錢，不好意思啦！」讓Lulu連忙澄清：「我還沒懷啦！」談到新的一年，林志穎也透露自己最大的期待，就是「推出新作品、舉辦演唱會」，一席話立刻讓現場粉絲充滿期待，為即將到來的除夕夜再添一波驚喜。

林志穎和小學生一起合唱。圖／台視提供
林志穎和小學生一起合唱。圖／台視提供

