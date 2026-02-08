「世紀血案」風波延燒 韓宜邦、夏語心致歉

我的頻道

中央社台北8日電
夏語心。(圖／三立提供)
電影「世紀血案」風波延燒，參演的韓宜邦今天為自己沒有查證合約內容致歉，表明若此片上映也不會進戲院觀影。藝人夏語心也發文，向林義雄及相關人士與受難者和家屬道歉。

「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重，參演演員寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河都發文致歉，稍早在片中客串康寧祥一角的Junior韓宜邦和夏語心皆發文，為因這部電影而被迫再次受到傷害的人道歉。

韓宜邦提到，過去接演不少真人真事翻拍的角色，「劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。我以為這些事情理所當然，在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權，然而我卻並未進一步的查證」。

韓宜邦重新審視合約內容，以為當事人也都同意了劇本，「但很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。我不能把一切歸咎於他人的責任，這本是我該嚴肅針對合約查證的事情，不該因此鬆懈」，為自己沒好好審視合約致歉，「我為自己的錯誤道歉，對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚」。

韓宜邦於文中向康寧祥先生、林義雄先生、林義雄先生的家屬以及此事件相關人士道歉，也呼籲製片方停止電影後製，並在取得當事人認可之前不得繼續，更強調即使此片上映，也不會選擇進戲院看這部電影。

同樣參與此片的夏語心也發文向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉。

夏語心表示，自己在不知道劇組並未取得林義雄先生同意，以及自己沒有主動求證的情況下客串了世紀血案一角，對相關人員造成無法挽回的傷害感到抱歉，強調未來也將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作。

