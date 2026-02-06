Jisoo化身疲憊上班族 靠訂閱虛擬戀愛服務感到怦然心動

我的頻道

記者廖福生／即時報導
BLACKPINK成員Jisoo智秀。（美聯社）
BLACKPINK成員Jisoo智秀。（美聯社）

全新浪漫喜劇Netflix「訂閱男友」，5日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。

影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以「酒鬼都市女人們」、「因為不想吃虧」等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。

首度公開的前導海報以幽默的方式介紹「訂閱男友」的核心設定：徐未來若有所思地在一張檢視她目前戀愛狀態的清單旁，上方還標註著「立即訂閱」的提示，俏皮地顯示她對現代戀愛所感受到的疲憊。

Jisoo秀智表示：「這是一個關於徐未來的成長故事。她渴望愛情與心跳加速的感覺，卻因為現實生活的種種阻礙，讓戀愛變得困難。同時這也是一部充滿活力的浪漫喜劇，有很多精彩的橋段。觀眾可以透過角色間的互動，體驗到令人怦然心動的戀愛感。我想，對於被日常生活所消磨掉生活情趣的人來說，這會是一部很有趣的療癒作品。」

飾演充滿魅力的網漫製作人朴慶南的徐仁國也分享：「這個故事的設定非常獨特，因為它同時描繪了虛擬世界與現實生活中的愛情，這一點非常吸引人。而最大的亮點就在於故事能夠自在地遊走於兩個世界之間。」

正式前導預告以徐未來（Jisoo秀智 飾）的第一視角出發。日常受盡生活摧殘，也受夠了約會，但還是渴望愛情的未來，就註冊了「虛擬戀愛模擬服務」。當未來進入了虛擬世界，戴上了戒指，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友約會，因為虛擬戀愛服務而感到怦然心動。「訂閱男友」將於3月6日於Netflix獨家上線。

