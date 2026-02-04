金宣虎深刻反省並致歉…稅務疑雲止血 補稅、公司辦停業

金宣虎新劇才播完就爆出涉嫌逃漏稅。（本報系資料照片）

韓劇 「愛情怎麼翻譯？」男主角金宣虎日前被爆出涉嫌逃漏稅，方式與同公司的車銀優相同，利用家人名義設立的空殼公司。4日金宣虎所屬經紀公司Fantagio再度發出聲明，說明近日引發爭議的逃稅疑雲。

Fantagio表示，金宣虎於2024年1月為進行演藝活動及戲劇製作而設立公司。直到2025年2月與Fantagio簽約之前的活動，皆是透過該公司收取結算款項。金宣虎在認知到該公司營運本身可能引發誤解後，已停止該公司運作，且近一年以上並未透過該公司進行任何活動。

Fantagio也強調「自2025年2月與金宣虎簽訂專屬合約起至今，結算款項皆直接支付給本人。與金宣虎設立的公司毫無任何關係。」

金宣虎的目前正進行公司停業手續，且已歸還過去使用的公司信用卡、家族成員薪資，以及公司名下車輛。並指出「透過該公司過去所收取的款項，除已繳納公司稅外，也已完成個人所得稅的追加繳納。」

最後，Fantagio表示「金宣虎對於在未充分理解公司營運的情況下，設立並維持該公司長達一年多一事，深刻反省並致歉。」對造成外界混亂與憂慮深表歉意，未來將更加周延地管理旗下藝人的整體活動。

根據「Star News」報導指出，金宣虎於2024年1月設立一家表演企劃法人，並由其父母擔任內部董事與監察人。但該公司可能為「空殼公司」，涉嫌透過支付父母薪資及申報法人信用卡支出（含生活與娛樂開銷）等方式，達到實質減稅之效果。

該法人處於「大眾文化藝術企劃業」的未登記狀態，未登記的法人收取結算金的行為是違反現行法律，最高可處以兩年以下的有期徒刑。此外，韓媒指出，該公司曾支付父母高額薪資，並以公司名義支應多項生活與娛樂開銷，包含使用公司信用卡消費、登記公司車輛等，外界質疑該法人是否具備實質營運內容，成為爭議核心。