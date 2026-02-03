陸元琪謝袁惟仁 抱歉「上節目講我們最不愉快的事情」

我的頻道

記者葉君遠／即時報導
當年袁惟仁和陸元琪一家四口幸福美滿。圖／摘自臉書
當年袁惟仁和陸元琪一家四口幸福美滿。圖／摘自臉書

袁惟仁離世一天後，陸元琪道出心底真正的抱歉，而在袁離世的前一天，陸元琪的客廳突然飄進煙味，「祢，回來了嗎？我開始對著空氣跟祢說話，謝謝我們的相遇，謝謝祢給了我兩個孩子，謝謝祢帶給我所有的考題，謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪」。

陸元琪寫下，收到消息時，家人都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚，「晚餐時我們開始說話..開始找出舊照片..帶著思念，一邊笑一邊哭，孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照..。」

「我本來不想對外說什麼我的心情，可是經過一晚，翻騰了所有的回憶，我還是有話想對祢說….謝謝祢曾經這麼愛我

這首歌是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡，簽字後的日子非常辛苦，什麼光怪陸離的事都能讓我遇到」。

陸元琪向袁惟仁道歉，因為解決事情都需要大筆的花費，為了維持收入，「我上節目講出我們之間最不愉快的事情

這些畫面一直被截圖出來寫成文章，讓祢被罵..在這裡，我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。

她嘆，「我們的愛情來得很快，生兩個孩子，養一隻狗是我們的夢想，卻在夢想成真時 愛情走了樣，只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要，我說的是，至今還是一樣」。

「祢離開的前一晚家裡只有我一個人，忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味….祢 回來了嗎？我開始對著空氣跟祢說話

把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽..」

「謝謝祢留下一對那麼好的子女給我，我們的孩子是那麼的不一樣，孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事

我們都該安慰，孩子們記得的都是祢的好，所有的怨早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號」。

那次的見面，一眼萬年，「究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…幾輩子後又會有什麼因 讓我們再次相遇呢？小胖與小琪…小小胖與小小琪…還有那隻可愛的抱抱，可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題嗎…」

