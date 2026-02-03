「來跟熙媛打招呼」具俊曄背他見大S「酷龍」隊友淚潰堤

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
姜元來去年夏天來台北探望大S的墓。圖／摘自IG
具俊曄和「酷龍」隊友姜元來感情相當深，大S徐熙媛逝世本月2日滿一周年，當天在金寶山舉行揭開紀念雕像儀式，姜元來也坐著輪椅現身。而姜元來經過沉澱，娓娓道來大S過世後，具俊曄種種思念行為，讓人聽了相當鼻酸。

姜元來回憶去年夏天看到一篇具俊曄的新聞，知道他每天都獨自到大S的墓地，「我想當初我沒有參加他們的婚禮，也沒有出席大S的喪禮，心中滿滿愧疚，所以我立刻動身去台北」，他本來打算到了台北再自己搜尋大S的墓地確切位置，自己再找過去，但心中冒出「也許能聯絡上呢」，就傳訊息給具俊曄，具回他說在墓地的停車場見面，所以他隔天早便順利赴約。

不過姜元來坐著輪椅，要登上大S所在的地方，得爬好幾階樓梯，具俊曄便背著他一步一步走上去，然後又回到車上拿了3個便當，一個是給大S的，一個是給姜元來的，一個是具俊曄自己的。姜元來回憶，那個便當就是大概40年前，他去具俊曄家玩的時候，他常常做的雞蛋拌飯。

當具俊曄說「元來啊，來跟熙媛打個招呼」、「熙媛啊，好久不見的元來來看你了」，並表示「我們一起好好吃個飯吧」，姜元來整個眼淚潰堤，「我聽到那句話，淚水再也忍不住，連一口飯都舀不起來」，具俊曄在一旁也強忍著，但還是哭得不能自己。

具俊曄消瘦許多。圖／摘自IG
