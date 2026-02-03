高慧君家中突暈倒撞地 臉3處骨折 記憶斷片1部位已無法治

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
高慧君2025年末突在家暈倒，造成臉部3處骨折。圖／經紀人提供
高慧君2025年末突在家暈倒，造成臉部3處骨折。圖／經紀人提供

高慧君近年來因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視問題，視力受到嚴重影響， 還曾為此停工1年，為治療凸眼困擾，去年底在兩個月內連動3次手術，豈料，在預定第3次開刀前夕，她竟在家中突然暈厥倒地，造成臉部3處骨折，只能將眼睛手術延後。

全民大劇團今（3日）舉行舞台劇「你好，我是接體員」、「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」聯合開賣記者會，高慧君、方宥心、黃嘉千、林俊逸、羅美玲、凱爾等出席活動，高慧君因眼睛加上暈倒撞傷，全程戴上墨鏡遮掩傷勢，她回憶摔倒驚魂，透露去年末她突然在家中暈倒即不省人事，好不容易由外籍看護搖醒，才知自己昏倒撞地，還發出「碰」大聲響，令媽媽嚇傻，她說醒來就像「記憶斷片」，完全不知暈倒原因，指著眼眶下方骨頭，她說道：「這個沒辦法治療、開刀，就是一輩子這樣了。」

高慧君因突發性暈厥撞地，造成臉部3處骨折，形容右臉顴骨受傷部位「永遠失去了蘋果肌」，連頭部也腫了一大圈，她說姪子看到還驚呼「好像腫頭龍」，事後她去醫院檢查、驗血，但尚未查出暈倒原因。先前她因甲狀腺問題導致身材走樣，如今再露面身形消瘦不少，她透露，2024年開始接受一項計畫，努力從飲食、簡單運動開始瘦身，花了1年多的時間，目前已瘦24公斤，她也呼籲大眾「要減肥，千萬不要心急」。

高慧君剛動完眼睛第三次手術。圖／經紀人提供
高慧君剛動完眼睛第三次手術。圖／經紀人提供

