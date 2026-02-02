我的頻道

春天來了嗎？ 史島查克和賓州菲爾這麼說…

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

大S逝世1周年雕像揭幕 具俊曄、小S拭淚追思

中央社台北2日電
藝人大S（徐熙媛）病逝1周年，由丈夫具俊曄（後右）設計的大S紀念雕像，2日下午在金寶山揭幕，S媽（後中）擁抱雕像。中央社
藝人大S（徐熙媛）病逝1周年，由丈夫具俊曄（後右）設計的大S紀念雕像，2日下午在金寶山揭幕，S媽（後中）擁抱雕像。中央社

藝人大S（徐熙媛）病逝1周年，由丈夫具俊曄設計的大S紀念雕像今天由S媽和具俊曄揭開布幕，大S家人們相擁而泣，大S妹妹小S（徐熙娣）也望著大S雕像拭淚。

大S過世後具俊曄幾乎天天去位於新北市的金寶山墓地陪伴，大S家人和好友們齊聚金寶山雕像揭幕儀式，具俊曄也在紀念碑寫下，以雕塑為大S留下不終止的軌道，讓思念持續運行。

具俊曄以9個立方體如行星般圍繞大S，大S凝視的南方208度正是連結台北、家人與愛的所在，希望在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

除大S家人，參與儀式的演藝圈人士包括韓國男團SUPER JUNIOR的始源、羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、周渝民與邱瓈寬等，儀式結束後小S也向媒體鞠躬說：「謝謝大家，辛苦了！」

藝人大S（徐熙媛）逝世1周年，丈夫具俊曄設計的大S紀念雕像2日揭幕，友人吳佩慈（...
藝人大S（徐熙媛）逝世1周年，丈夫具俊曄設計的大S紀念雕像2日揭幕，友人吳佩慈（左起）、陳建州、范瑋琪、妹夫許雅鈞、妹妹小S（徐熙娣）、友人范曉萱、賈永婕、具俊曄與友人蔡康永合影。（經紀公司提供）中央社

