袁惟仁跟大S同一天病逝 驚人緣分網友嘆世事無常

那英(左起)2010年在小巨蛋開唱演，邀來陶晶瑩、袁惟仁當嘉賓。圖／本報資料照片

臥床多年的袁惟仁2日病逝，同日是大S （徐熙媛 ）逝世1周年，網友翻出兩人2010年曾在「泡沫之夏」原聲帶合作，袁惟仁是統籌製作人之一，大S則是相隔多時再踏進錄音室，如今雙方各自仙逝， 讓網友感嘆世事無常。

袁惟仁過去在「超級星光大道 」擔任評審，栽培出許多後輩，「星光3」冠軍徐佳瑩透過唱片公司表示非常震驚也很難過，想對小胖老師說「謝謝小胖老師的提攜，永遠懷念您。也願老師的家人節哀保重」；「星光2」第6名曾沛慈在IG限時動態發黑底文，表示「老師，我們會想念您，謝謝您曾給我們的幫助和指導，願您安息」；「星光1」亞軍周定緯在IG分享「旋木」的音樂，難過說「小胖老師一路好走，謝謝您曾經的提攜與厚愛，如今沒有病痛了，請於天堂自由地翱翔」。

袁惟仁的二姊昨發聲明，表示會帶著小胖老師回到台北長眠，跟父親一起安葬。跟小胖老師交情甚篤的游鴻明則說「小胖的後事一切以他的家人安排為主，我們做為好朋友，會盡力協助配合」。

袁惟仁創作的金曲包含王菲的「旋木」、那英的「征服」以及鄭秀文的「背叛」等，那英昨晚也在個人工作室微博悼念，「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他、唱著歌。小胖，一路走好」。