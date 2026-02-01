降咖二番又怎樣…胡歌「生命樹」致敬環保烈士 被讚「角色住進靈魂」

胡歌飾演「多杰」的角色原型正是知名環保烈士「杰桑索南達杰」。(取材自微博)

在電視劇「生命樹」中，胡歌 以「特別出演」身分參與，因排位在領銜主演的楊紫 之後，引發「二番」爭議，甚至被部分網友解讀為「咖位降級」。但該劇實際播出後，胡歌顛覆性演技瞬間成為焦點。

劇中，胡歌飾演的「多杰」是青海高原「瑪治縣」副縣長，從一開始為了探礦脫貧成立巡山隊，到親眼看見藏羚羊被屠殺後，徹底轉向全情投入生態保護。據悉，這個角色的原型正是知名的環保烈士「杰桑索南達杰」，他在1994年為了保護慘遭嚴重盜獵的藏羚羊，與18名持槍盜獵者展開對峙後犧牲。

胡歌為了「多杰」一角，刻意蓄起絡腮鬍、曬黑膚色，連指甲縫都是土，整個人看起來就是在高原風吹日曬多年的人，還真實巡山員學放牧、練安多藏語，拍攝雪崩戲時被埋到胸口、雙手凍傷還堅持原聲演出，被形容為「用身體在演戲」。

其中一場「多杰」失去女兒後獨坐雪山的戲，胡歌僅憑一滴無聲滑落的淚、空洞眼神與喉結微動，傳遞出刻骨悔恨。該鏡頭單日話題閱讀量破億，被觀眾稱為「把靈魂埋進雪山的哀慟」。

據悉，胡歌自2013年起長期參與青藏高原環保志工活動，他曾表示，出演該角色是「對自己的獎賞」。對於番位，胡歌也曾公開表示「根本不重要」，他更看重劇本深度與環保主題的契合。

胡歌從2005年「仙劍」逍遙俠客到2024年「繁花 」精緻商人，再到如今的高原糙漢多杰，胡歌完成了古偶頂流到正劇標竿的轉型，獲業內評價「一人千面」，連央視也大讚他「讓角色住進靈魂」。