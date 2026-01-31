「營業中」再爆口角…姚元浩氣瘋怒嗆鬼鬼：真的想揍妳

姚元浩(前右)對鬼鬼(前左)的表現相當不滿。(圖/好看娛樂提供)

台灣實境綜藝節目「嗨！營業中」本周再拋話題震撼彈，銀色夫妻檔屈中恆與Vicky驚喜現身，但原本瀰漫著溫馨氣氛的現場，卻因一場突如其來的廚房衝突，氣氛瞬間急轉直下，讓夥伴們當場看傻眼。

節目中莎莎向育有四寶的Vicky請教育兒之道，好奇詢問：「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky大方分享自家哲學，笑說：「自行解決，就是讓她們自己想辦法。」沒想到話才剛說完，廚房內立刻上演最真實的「大人版衝突示範」。

衝突起因於料理備料流程。姚元浩不滿鬼鬼（吳映潔），直言她前一天明明說自己已經會了，結果實際動手卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方「沒有認真面對工作」。鬼鬼急忙解釋：「我如果不會，我就會問你啊！」這番話卻讓姚元浩越聽越氣，情緒失控脫口而出：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」

突如其來的火藥味，讓一旁正在洗菜的Vicky當場嚇到，手上的動作沒停，卻忍不住驚呼：「嚇死我了！」真實反應全被鏡頭捕捉。

除了正片話題滿滿，幕後花絮同樣勁爆。莎莎私下透露，因為節目攝影機架設在各種「死角」，她擔心自己會不小心被拍到不自知的一面，乾脆默默加入節目YouTube 頻道會員，親自掌握那些只有會員才能看到的漏網鏡頭。