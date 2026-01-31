台北街頭一堆人認出他 李棟旭驚呼「幸好我還有人氣」

我的頻道

記者李姿瑩／台北即時報導
李棟旭凍齡模樣至今未變。(記者王聰賢/攝影)
李棟旭凍齡模樣至今未變。(記者王聰賢/攝影)

南韓男神李棟旭睽違8年再辦台北粉絲見面會，今在台大體育館和粉絲們相見歡。李棟旭表示，相隔許久再次造訪台灣，感覺新鮮又舒服，抵台後趁空在台北街頭趴趴走，沿路被不少人認出來，讓他幽默自嘲：「幸好人氣還在。」

為了滿足台灣粉絲們，李棟旭在見面會上回答許多關於近況和心情的提問。說到2026年的新年計畫，李棟旭希望能更常跟父母聯絡，原來是他去年接到爸爸的電話，念他：「你可以自己一個人活得很好，都不用跟家人聯絡嗎？」但李棟旭喊冤自己都有跟媽媽有偷偷聯絡，但他強調家人是珍貴的存在，希望今年能提高聯絡的頻率。

他也許願2026年可以偷偷到台灣旅遊，因為至今訪台5、6次，每次都是因為工作，希望有機會單純觀光，「大家如果在街上碰到我，請不要太激動喔」。在粉絲互動環節，李棟旭也是笑梗連發，他一度發現發言的粉絲其實是好友柳演錫的鐵粉，讓他當場開嗆：「來這裡幹嘛？出去，下次他來了你再來。」

44歲的李棟旭是南韓演藝圈出名的凍齡男神，可惜活動一度發生溝通不良的狀況，導致攝影記者被拒於門外，最後活動開始前韓方同意開放攝影，但從李棟旭現身開始僅拍了5分鐘就清場，沒辦法捕捉更多他帥氣的模樣。

李棟旭跟粉絲互動。(記者王聰賢/攝影)
李棟旭跟粉絲互動。(記者王聰賢/攝影)
李棟旭一開口就開啟碎念模式。(記者王聰賢/攝影)
李棟旭一開口就開啟碎念模式。(記者王聰賢/攝影)
李棟旭厭世又敬業的模樣格外圈粉。(記者王聰賢/攝影)
李棟旭厭世又敬業的模樣格外圈粉。(記者王聰賢/攝影)

