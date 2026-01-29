不甩韓職應援禁令 李多慧堅定留台 認自己的人生自己選擇

我的頻道

記者廖福生／即時報導
柯震東近期在找韓文家教。記者沈昱嘉／攝影
柯震東近期在找韓文家教。記者沈昱嘉／攝影

柯震東、李多慧今出席運動品牌活動，兩人首度同台，柯震東害羞直說沒看過李多慧的球場應援，讓一旁的李多慧直說：「怎麼會！」讓柯震東趕緊解釋：「因為我沒買到票呀！」兩人更現場承諾未來互送球票和電影票。

李多慧日前加入三立八點檔，客串店員，她笑說一開始只會髒話，更現場秀出自己會的台語，包括「供三洨」、「哩洗勒靠唷」讓現場笑翻。不過她也讚嘆八點檔演員都很厲害，「他們的台詞都好難」。

而日前台灣一位脫口秀演員拿李多慧說中文的口音來做演出橋段模仿李多慧，在網路上掀起討論。李多慧坦言事件發生後心情並未受影響，「我還是做自己」。不過她提到該演員有打電話和她道歉：「大家不要擔心，上禮拜她有跟我聯絡，是個很親切的女生。」

另外，針對近期韓職球團爆禁令，禁止旗下啦啦隊台韓兩地應援，李多慧坦言自己並未受到影響：「我在韓國沒有活動4年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」至於會給其他韓籍啦啦隊建議嗎？她坦言沒有：「自己的人生自己選擇。」

柯震東近期在找韓文家教，被問起是否有機會請李多慧教學，柯震東笑說：「她應該太忙沒有時間啦！」但李多慧稱讚柯震東韓文講的很好，柯震東笑說：「我只會自我介紹啦，我都講了10幾年了！」

而近日柯震東受邀出席LULU、陳漢典婚禮，被問起是否想婚，他笑說：「沒有沒有，先不要吧！我看他們好累唷！」他也現場開出擇偶條件：「我喜歡善良、漂亮、做自己的女生。」至於李多慧是否是理想型，柯震東激動直說：「當然呀！她是所有人的理想型呀！」

李多慧日前加入三立八點檔，客串店員。記者沈昱嘉／攝影
李多慧日前加入三立八點檔，客串店員。記者沈昱嘉／攝影
柯震東(左)、李多慧今出席運動品牌活動，兩人首度同台。記者沈昱嘉／攝影
柯震東(左)、李多慧今出席運動品牌活動，兩人首度同台。記者沈昱嘉／攝影
柯震東(左)、李多慧現場熱舞。記者沈昱嘉／攝影
柯震東(左)、李多慧現場熱舞。記者沈昱嘉／攝影

