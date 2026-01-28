小S的祝福紅包曝光 她提醒陳漢典和Lulu「錢各自管好」

陳漢典（左起）、蔡康永和小S曾是「康熙來了」鐵三角。（圖／摘自臉書）

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）日前在文華東方席開70桌宴客，現場星光熠熠，婚宴規格堪比三金，而小S （徐熙娣）和陳漢典在「康熙來了」合作多年，雖然小S並未出席，仍不忘送上紅包，並在紅包上寫下滿滿的祝福，陳漢典感動告白小S：「真的很有你的風格！愛你喔！」

小S去年出席金鐘獎慶功宴，被問到是否會出席陳漢典婚宴，她直白表示不會，並坦言和陳漢典其實僅是多年同事關係，她私下真正交好的是搭檔蔡康永 ，但她人不到紅包會到，還大方透露會包1萬6，在陳漢典和Lulu大婚後，小S的紅包金額再度引發討論，不少網友認為，以她口中和陳漢典的交情，1萬6的紅包心意已經足夠。