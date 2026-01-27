林心如迎來半百直呼「好可怕」楊謹華獻「接吻影片」壓驚

我的頻道

記者趙大智／即時報導
林心如（右）冷不防親了楊謹華。圖／摘自IG
林心如（右）冷不防親了楊謹華。圖／摘自IG

林心如今天迎來50歲生日，她和好友楊謹華昔曾在「華燈初上」分飾Rose媽媽、蘇媽媽，戲裡相殺戲外相愛。楊謹華今發文祝福喊「親愛的Rose」，還貼出當年在片場兩人接吻影片，並獻上祝福「吃好、喝好、睡好」，林心如看了很開心：「謝謝親愛的，想妳了。」

而林心如位在成都的鐵粉們，在當地天府大屏投放400公尺長的生日主題燈光秀，以粉紫光影鋪陳她的演藝生涯亮點，象徵歲歲星光相伴。林心如也發限動感謝：「真的很感動，數十年來一直陪伴著我的你們，收到這份心意了。」

「如迷」在社群分享，喊林心如「老大」，透露是114位大陸「如迷」在今年一起送給她的生日禮物，大屏地點位在成都，是在她生日前一天26日投放的，很開心自己第一次參加應援活動。

另粉絲團製作林心如出道至今的回顧影片，名為「我們的光」，讓林心如感動萬分：「像回顧了半生。」1月13日她出席燕窩活動時，講到月底就要50歲生日時直呼：「好可怕！」今天楊謹華Po出的接吻片，是當年林心如捧著蛋糕接收祝福時，走到楊謹華面前連啾2次她的嘴唇，讓楊謹華驚訝中帶著甜蜜。

林心如感謝成都粉絲應援慶生。圖／摘自IG
林心如感謝成都粉絲應援慶生。圖／摘自IG
林心如看著粉絲為她製做生日特輯,像回顧前半生。圖／摘自IG
林心如看著粉絲為她製做生日特輯，像回顧前半生。圖／摘自IG

林心如

王子被發現公司尾牙照吃 范姜彥豐怒嗆「還要臉嗎」

