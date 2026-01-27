貝克漢家婆媳心結難解 命理師證實貝嫂給媳婦下馬威

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
貝克漢家族目前陷入決裂狀態。圖為貝克漢夫妻與四名小孩，及媳婦妮寇拉佩茲2023年10月3日在紀錄片「貝克漢」首映會合影。（美聯社）
貝克漢家族(The Beckhams)自26歲長子布魯克林・貝克漢（Brooklyn Beckham）婚後，失和傳聞就一直不斷。19日長子布魯克林正式在IG發表聲明，正式將家族裂痕攤上檯面，控訴父母對他長期操控、干涉婚姻，甚至傷害他的妻子妮寇拉・佩茲（Nicola Peltz），尤其是媽媽「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）對妻子百般刁難、排擠，並表示不再尋求和解，此舉徹底撕碎了貝克漢家族長年營造的「完美形象」。

貝克漢家庭失和風波掀起全球網友輿論。對此，命理師沈嶸也特別分析貝克漢、貝嫂、布魯克林與妮寇拉四人之間的緣分糾葛。首先是母子關係惡化的布魯克林與貝嫂，兩人目前確實是「刑剋」關係，而且是布魯克林刑剋貝嫂。原因是布魯克林對媽媽感到極度厭煩、厭惡，鐵了心要擺脫媽媽的控制，甚至不惜公開更多有關貝嫂與整個貝克漢家族的爆炸性內幕。不過有消息指出，貝嫂正計畫透過律師，向長子、長媳寄出正式的「停止侵權與禁止行為函」（cease and desist letter），試圖阻止更多對外的公開指控持續擴散。

沈嶸表示，布魯克林確實是為了保護妻子妮寇拉，才不惜與整個貝克漢家族鬧翻。布魯克林與妮寇拉是「正緣」，妮寇拉甚至還有「幫夫運」，不論是物質與精神都能提供支持，讓他放心做自己。布魯克林長期忍受貝嫂為了形象而演出「不自然」的言行，雖然母親控制慾強、試圖掌控他的人生、違反他的個人意志，但這些他也都忍了，唯獨媽媽討厭他真心愛護的妻子妮寇拉、做出各種傷害妮寇拉的舉動，這才徹底踩到他的底線，正式與母親決裂。

其實，貝嫂非常愛布魯克林，剛生下布魯克林時兩人就是「正緣」，即便貝嫂為了家族聲譽與利益長期掌控兒子，但布魯克林多是逆來順受。然而隨著布魯克林認識妮寇拉後，一切都變了，貝嫂發現兒子愈來愈不受他掌控了。

根據英國「太陽報」報導，婚前貝嫂就反對布魯克林與妮寇拉簽下婚前協議，若是離婚布魯克林無法分得女方家族高達16億美金（約新台幣505億元）的財產。但布魯克林仍是與妮寇拉結婚，這種不受控的感覺令她十分害怕。加上「億萬千金」妮寇拉出身富豪家族又長得漂亮，還有一種強大的天生明星氣場，不像自己要花費心力刻意維持完美形象，才能保住社經地位。這讓貝嫂十分恐懼，害怕一旦接納妮寇拉進入貝克漢家族後，自己被比下去，家族的主導地位就會圍繞在妮寇拉的身上。

毫不意外，沈嶸通靈貝嫂與妮寇拉兩人也是「刑剋」，而且是貝嫂刑剋妮寇拉。根據過往跡象不難看出，貝嫂十分討厭這個媳婦。貝嫂原本承諾要親自為妮寇拉設計禮服，卻在婚禮前最後一刻取消為妮寇拉製作婚紗，害得妮寇拉只能緊急另尋婚紗；在婚禮當天，貝嫂甚至故意搶走對新人精心準備的第一支舞，並且還在500位賓客面前，做出非常不恰當的舞蹈動作。據婚禮DJ胖東尼（Fat Tony）表示，跳舞環節時歌手安東尼（Marc Anthony）邀請「房間裡最美麗的女人」上台，正當所有人都覺得是新娘時，安東尼喊的卻是維多利亞，妮寇拉受辱當場哭著跑出房間，弄得全場賓客「十分尷尬」。

沈嶸感應貝嫂腦波，婚禮前她就覺得媳婦害得一切都「失控」了，於是刻意要在婚禮上給妮寇拉「下馬威」，目的是要向賓客展示自己仍保有對整個家族的主導權。

至於貝克漢方面，之所以拒絕與兒子見面，甚至要求不能帶妮寇拉，主要還是「妻管嚴」，顧及貝嫂的感受而不讓妮寇拉參加家族活動，實際上他對長子與媳婦並沒有太大的意見。沈嶸總結，這場家族失和的鬧劇，主要的風暴中心還是圍繞在貝嫂對妮寇拉的忌憚上，這也解釋了為何妮寇拉不斷示好，仍無法打動婆婆維多利亞，關鍵還是在貝嫂自己的心結。

