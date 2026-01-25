我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯1事有遺憾

寒冬中熬夜拍戲… 「星女郎」林允累倒 被發現吞「救心丸」

娛樂新聞組／即時報導
林允在劇組趕戲，被拍到虛弱的模樣。(取材自微博)
林允在劇組趕戲，被拍到虛弱的模樣。(取材自微博)

憑藉周星馳電影「美人魚」打開知名度的大陸女星林允，近日搭檔男星張凌赫趕拍古裝劇「歸鸞」，卻被發現在片場疑似因過度操勞，必須服用「速效救心丸」支撐，引發外界關注與擔憂。

「歸鸞」自1月9日開機以來即馬不停蹄趕戲，林允被發現在橫店零下低溫環境中，身穿單薄古裝戲服，單日連續工作超過12小時，多次熬夜至凌晨三、四點，休息僅數小時隔天便返工，連代拍人員都因無法忍受嚴寒提前離場。

日前， 林允被拍到在補妝間隙服用「速效救心丸」緩解不適，畫面中可見，她面色蒼白、神情疲憊，工作人員圍著她查看她的情況，一旁化妝師則忙著給她補妝，整理造型。

據悉，「速效救心丸」能快速緩解胸悶、胸痛等症狀，是心血管高風險患者常備的急救藥，專門用於緩解心絞痛等疾病。不少網友擔心，29歲的林允出現身體警訊。

對此，林允方透過非官方對接帳號發文報平安，稱「身體無大礙」並承諾「保證藝人休息時間」。但許多粉絲仍不滿表示，「能不能關心一下她的身體，凍十幾個小時，這樣真的好嗎？」並喊話劇組給個說法。

「歸鸞」改編自團子來襲的同名小說，講述張淩赫飾演的蕭厲從賭坊打手逆襲成帝王，林允飾演的溫瑜則是背負國仇家恨的亡國公主溫瑜，兩人在權謀的漩渦中互相試探、博弈，在舊秩序崩壞的時代中相互救贖、攜手開創新王朝的壯闊故事。

周星馳

上一則

歷史正劇「太平年」開篇就「人吃人」…網喊：比恐怖片更窒息

延伸閱讀

加中若達貿易協議 川普：課加拿大100％關稅

加中若達貿易協議 川普：課加拿大100％關稅
美國優先撞上多邊主義…達沃斯論壇為舊秩序敲響警鐘

美國優先撞上多邊主義…達沃斯論壇為舊秩序敲響警鐘
劉冠廷「功夫」打戲精湛 韓國動作導演讚練武奇才

劉冠廷「功夫」打戲精湛 韓國動作導演讚練武奇才
驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演

驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

超人氣

更多 >
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖

青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物