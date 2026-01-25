霍諾德登台北101被說「瘋子」妻子力挺：他爬得快樂

我的頻道

中央社台北25日電
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（左）25日順利完成赤手獨攀台北101頂端的壯舉，他與妻子桑妮（Sanni）（右）出席記者會，桑妮說，今天看到他玩得這麼開心，真的很棒。（中央社╱Netflix提供）
美國自由攀岩好手霍諾德今天花91分鐘攻頂台北101。不少人用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，他的妻子力挺表示，霍諾德在攀爬時很快樂，有如孩子般的純粹快樂。

霍諾德（Alex Honnold）在完成自由攀登台北101後，和妻子桑妮（Sanni Honnold）、節目監製史密斯（James Smith），以及攀岩專家哈靈頓（Emily Harrington）一同參加座談會，並由鄧肯（Elle Duncan）主持訪問。根據新聞稿，霍諾德說：「這次攀登台北101，算是完成兒時夢想，這個感覺非常不可思議。」

霍諾德表示，「這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜，現場及觀看直播的人情緒相對緊繃。而爬得越高其實越放鬆，很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷。」

霍諾德成功攻頂台北101時，腦中第一個閃過的念頭是，在這個位置看台北市的風景很不可思議，「我喜歡新的、不同的、有挑戰性的事物，像台北101這樣的建築，你從城市任何角落抬頭看，都會覺得這棟建築太不可思議了」。

霍諾德的妻子桑妮也到場支持丈夫，她表示，因為現場熱鬧的氣氛，使她非常沉浸在整個過程，在螢幕上看到霍諾德的表情，能夠感覺出來他非常享受攀登台北101。

有些人會用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，桑妮表示，「我覺得人們沒看出的是，他攀爬時是多麼快樂，那簡直像孩子般的純粹快樂。今天看到他玩得這麼開心，真的很棒。」

對於未來計畫，霍諾德目前打算先休息並持續訓練，關於下一個攀爬計畫，心中已有幾個想法，但像台北101的大型企劃，往往需要長時間規劃與準備才能完成。霍諾德希望透過這次經驗可以啟發更多人，讓大家勇於挑戰目標、跳脫舒適圈，並突破自我。

台北101

