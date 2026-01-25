嫁陳漢典有缺點…Lulu全說了 哭爆喊「最怕不能沒有你」

陳漢典(右)從Lu爸(右起)手中接下Lulu黃路梓茵的手，Lu媽在旁相當感動。圖／翻攝婚禮現場畫面

陳漢典、Lulu黃路梓茵夫婦，25日在文華東方飯店席開70桌宴客，才一步入婚宴現場，感性的兩人各自掉下淚水。在交換誓詞橋段，他們互比浪漫，陳漢典喊「能跟妳交換誓詞，就是我這輩子最幸福的時候」，Lulu甜說「如果我們下輩子用不同身分出現在人間，請你一定要找到我」。

兩人依照傳統習俗，Lulu的爸爸今晚牽著Lulu的手，感動交給陳漢典，接著來到交換誓詞，陳漢典談到這一刻真的無比幸福，且不管過了幾輩子都不想忘記，尤其活著的目的就是找到互相愛彼此的另一半，「我找到的那個人是妳，妳真的有種讓我覺得終於娶到妳了的感覺，好像我們已經錯過好幾世，所以這輩子我會好好珍惜，妳就是我想要生活一輩子的人」，謝謝Lulu讓他的生命更加完整。

Lulu說現在結婚了，陳漢典一樣是自己最好的朋友，因為無論自己多麼荒唐、胡鬧，回過頭轉身一看，陳漢典都在那頭守候，也是陳漢典癒育了自己最破碎的時刻，「我看起來很有自信，是因為出身在很有愛的家庭，想到人生有你陪著我度過，我就覺得好開心喔」。

她自嘲廚藝明明非常普通，一道無聊的煎蛋被陳漢典稱讚是米其林三星 ，種種與陳漢典的日常生活點滴，是既珍貴又浪漫。接著她話鋒一轉，透露嫁給陳漢典有個