Lulu拜別父母「哭到不成人形」 陳漢典還沒習慣改口喊爸

陳漢典（左）和Lulu身穿中式禮服完成文定儀式。圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供

Lulu黃路梓茵和陳漢典今在文華東方席開70桌，兩人一早先舉行底定儀式，Lulu透露自己哭到「不成人形」，而Lu壩前一晚還特別練習，但到了進行儀式的時候還是忍不住淚崩，場面相當催淚。

兩人說昨天睡得好，不過睡的時間很少，Lulu說，媽媽還沒到拜別環節就已經先腦補很多畫面，忍不住先掉眼淚，「我爸說怕拜別哭，前一天先練習哭完，結果還是不行」， Lulu 身穿夏姿紅中式立領削肩背心，搭配蕾絲絲緞拼接魚尾拖曳長裙，以兩件式設計勾勒嬌小身形比例。削肩線條與中式立領相互呼應，展現俐落與柔美並存的女性風貌。經典的夏姿紅也在 Lulu 身上顯得格外清雅動人，為年輕世代演繹當代視角下的東方優雅。禮服以「鳳」為題，寓意著柔韌與祥瑞，與新郎禮服上的「龍」意象相互呼應，寄託對新人圓滿、和合的祝福。

陳漢典則身著 全黑中式訂製禮服，以西裝為剪裁基礎，不著痕跡地融入中式立領與斜襟設計，形塑出別具人文氣質的當代中式正裝風格。俐落的結構線條強化肩線與身形比例，使整體輪廓更顯挺拔修長，低調而不失文化深度。胸前大面積刺繡以「龍」為意象，也象徵著新郎的氣度與守護，細節之中展現沉穩內斂的力量。