Lulu婚宴絕美白紗曝光 和陳漢典360度深情擁吻閃瞎全場

記者林怡秀／即時報導
Lulu（右）和陳漢典一起深情擁吻。（記者林士傑／攝影）
Lulu（右）和陳漢典一起深情擁吻。（記者林士傑／攝影）

陳漢典和Lulu黃路梓茵今在文華東方飯店席開70桌宴客，現場賓客星光熠熠，規格堪比三金典禮，包括吳宗憲、王力宏，還有也剛辦完婚禮的邱澤許瑋甯，Lulu一襲白紗走浪漫公主風，兩人配合現場媒體深情擁吻，還一度忍不住笑場，兩人一早便進行底定儀式，坦言其實睡眠時間很少，但對婚禮的來臨都非常期待。

Lulu在文定環節已經哭到不到人形，「我爸怕拜別他會哭，所以前一天晚上他已經先練習哭了，沒想到也是白練習一場，爸爸還是哭了」，陳漢典也說：「Lu爸一開始其實守得很好」，在場媒體隨即糾正他要改口叫「爸爸」，笑翻全場，陳漢典說：「爸爸看到Lulu掉眼淚，直接受不了了，眼淚直接爆掉。」

Lulu表示，桌次安排確實花了一點心思，「每一位對我們來說都很重要，我覺得我們很幸運，身邊有很多人祝福我們，這是我們最開心最感動的事情」，至於婚禮花費，兩人笑說就不說花了多少錢，但婚禮都是依照兩人的感覺來打造，營造出樂園的氣氛，「我們沒時間去統計花費這些，先把婚禮完成再說」。

陳漢典也感性向Lulu告白，因為有她，讓他可以成為一個很有肩膀的男人，而吳宗憲200萬禮金的下落，Lulu說：「我們已經給憲哥帳戶了，現在還沒時間去確認錢進來了沒有，哈哈！」

Lulu的婚紗微露事業線，陳漢典還趁機放閃：「為什麼會跟妳結婚，事實上我就是貪圖妳的美貌。」Lulu也不甘示弱：「他任何時刻我都很愛他。」陳漢典又接話：「我就是愛妳的全部。」閃瞎所有人。

Lulu（右）和陳漢典今舉辦婚宴。（記者林士傑／攝影）
Lulu（右）和陳漢典今舉辦婚宴。（記者林士傑／攝影）

