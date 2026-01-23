不滿足在內娛當兵？黃景瑜要「上太空」 網友扯到王一博

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
黃景瑜(右)與王一博曾合作電影「維和防暴隊」。(取材自微博)
黃景瑜(右)與王一博曾合作電影「維和防暴隊」。(取材自微博)

大陸男星黃景瑜近日因官宣成為中國首批商業太空遊客，登上熱搜。網友調侃他「已經不滿足只在內娛當兵了」、「從內娛兵王升級宇宙兵種」，相關話題引發熱議。還有人扯到熱愛各種極限運動的王一博身上，稱「王一博爬到山頂打開手機一看天塌了」，這個梗聯想自兩人「突破邊界」的特質。

北京穿越者載人航天科技公司（簡稱「穿越者」）日前宣布，黃景瑜成為該公司009號太空遊客，將搭乘該公司的載人太空船飛上太空。據悉，全程約2.5小時，船票單價300萬元人民幣，首批20餘位遊客涵蓋院士、企業家、人工智能體等領域代表。

眾所周知，氣質硬朗、英氣逼人的黃景瑜曾在「紅海行動」、「罰罪」等影視作品中扮演軍警角色，被網友戲稱「內娛服兵役專業戶」，而他主演的航天題材劇「夢之海」與其現實太空計畫更是形成「宇宙級IP呼應」。不少人直呼「太牛了」、「勇敢的人先享受世界」、「不愧是我愛了好多年的男人」。

但也有網友想到頻繁極限運動的王一博，推測他得知黃景瑜「上天」後會緊跟著挑戰，甚至調侃王一博「爬到山頂打開手機一看天塌了」，將他塑造成「因錯過航太機會而崩潰」的形象。

其實，黃景瑜與王一博曾合作電影「維和防暴隊」建立良好關係，他倆在片場互動自然、默契十足，被媒體稱為「神仙兄弟情」，網友玩梗「黃景瑜上太空，王一博天塌了」純屬調侃，並無真實關聯。

太空 人工智能 航太

