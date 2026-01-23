直擊／霍諾德大雨中爬101倒數 凌晨洩心聲：超炸

我的頻道

記者陳穎／即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德要爬101，信義區交通管制。（記者陳穎／攝影、中央社）
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德要爬101，信義區交通管制。（記者陳穎／攝影、中央社）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點挑戰徒手攀爬台北101，全球矚目。

不過今天天公不作美，從凌晨就下雨，信義路周邊則為了活動封路、交通管制，所有工作人員全部待命。

根據規畫，霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於台灣時間24日上午9時開始，直播長達2小時，主持人已經在現場準備。

霍諾德24日凌晨發限時動態寫下「A little Taipei bits.Btw--cooking up something exciting w／ this legend soon stay tuned（一點點台北的幕後花絮啦——我們正在跟這位傳奇人物『搞』一個超猛的東西，敬請期待！）」、「Dress rehearsal popping（彩排超炸的）」。

台北101 Netflix

霍諾德攀台北101…90分鐘收入6位數「不拿酬勞也願挑戰」

