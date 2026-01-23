我的頻道

全球屏息… 霍諾德爬台北101倒數 觀景台是關鍵

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

記者陳穎／即時報導
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）即將挑戰徒手攀登台北101，這場高度危險的壯舉將由Netflix全程獨家直播，吸引全球目光聚焦。然而，在沒有任何繩索與安全防護的情況下攀上508公尺高空，外界也高度關注，一旦發生意外，直播畫面是否會即時傳送到全世界。對此，Netflix已提前部署相關防範機制。

霍諾德此行將面對由玻璃與鋼骨構成、全程垂直的台北101外牆，挑戰高度達508公尺（約1,667英呎）。整場攀登將透過特別節目「赤手獨攀台北101：直播」呈現。近期已有民眾目擊霍諾德在101外牆進行試爬訓練，儘管當時仍有防護吊繩輔助，畫面已讓現場圍觀者直呼驚險，心跳加速，也再度引發對安全風險的討論。

根據英國媒體「觀察家報」（The Observer）報導，考量徒手攀登本身幾乎沒有容錯空間，Netflix在直播技術上採取嚴格防護措施。轉播訊號將特別設置10秒延遲，作為關鍵的安全緩衝。一旦系統偵測到突發狀況，製作團隊可在這段時間內即時切斷畫面或更換鏡頭，避免不幸事故畫面直接傳送至全球數百萬名觀眾眼前。

這項延遲機制被視為直播極限運動的重要「技術防線」，不僅是風險控管的一環，也展現平台在追求震撼畫面與收視張力之餘，對人道考量與社會責任的審慎態度。隨著挑戰時刻逼近，外界關注的不只是霍諾德是否能再次完成不可能任務，也關注這場直播將如何在極限、娛樂與安全之間取得平衡。

