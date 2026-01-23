霍諾德是誰？攀岩之神零防護徒手爬101 改寫極限運動史

我的頻道

記者陳穎／即時報導
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為正式攀爬做準備。 （中通社）
40歲的極限運動傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在挑戰徒手攀登台北101之前，早已是全球攀岩界公認的指標性人物。他以「徒手攀登」聞名於世，長年在零防護狀態下征服世界級岩壁，被視為重新定義人類極限與風險控管的關鍵人物。

在攀岩運動中，徒手攀登被公認為最危險、也最接近生死邊界的形式，不使用任何繩索或安全裝備，一旦失誤便無退路。霍諾德之所以備受矚目，不僅因為膽識過人，更在於他對路線、動作、體能與風險的高度理性評估，使看似瘋狂的行為，建立在極度冷靜與縝密準備之上。

2017 年，霍諾德完成徒手攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan），全程近900公尺的岩壁攀爬，被譽為現代攀岩史上最偉大的壯舉之一，也讓徒手攀登從小眾極限運動正式進入主流視野。紀錄該次攀登過程的電影「徒手攀岩」(Free Solo)，更於2019年奪下奧斯卡最佳紀錄片，讓全球觀眾首次近距離理解徒手攀登背後的心理與風險。

霍諾德的冷靜特質也引起科學界關注。研究顯示，他在面對高風險刺激時，大腦對恐懼的反應明顯低於常人。不過他本人多次強調，自己並非「不害怕」，而是透過長期訓練與風險管理，將恐懼轉化為可控因素。

此次將挑戰場景從天然岩壁延伸至台北101巨型人工建築，也再度引發外界關注。對霍諾德而言，這不僅是高度上的突破，更是一場關於環境差異、結構判斷與極限運動邊界的全新測試。作為徒手攀岩的象徵性人物，他的一舉一動，仍持續影響著全球極限運動的發展方向。

台北101 奧斯卡 優勝美地

