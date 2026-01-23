王心凌演唱會出事故…認了高空吊台有安全疑慮 嚇到抽筋

王心凌穿上玫瑰紅禮服，大方秀出好身材。圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供

甜蜜天后王心凌 今（23）日起一連兩天在台北小巨蛋開唱，這是她「SUGAR HIGH 2.0」巡演最終站，今晚卻發生大型道具意外，她原本要搭上「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」在空中環繞全場，但機器臨時故障，長達15分鐘的演出只能取消。

王心凌巡演歷時2年半回到家鄉，打造7套全新造型和「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」要給歌迷驚喜，在上面演唱「愛的套餐」、「愛的天靈靈」、「Baby Boy」等組曲，並想2、3樓的歌迷們近距離互動，但「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」升空舞台突然出狀況，無法降下來，整段演出只好取消。

不過她冷靜應對，在主舞台繼續演唱「愛你」等曲炒熱氣氛，演唱會尾聲更改以徒步方式繞場，直接走進搖滾區寵粉，誠意十足。

王心凌在演唱會快結束時，坦言台上有發生一些狀況，「本來我們準備環場吊台，我相信有一些人可能有發現，可是...現場就是這樣，如果這個中央的這個機器，它如果有一點點不夠安全，我們就不可能去讓大家一起冒這個風險」。

她表示演唱「往幸福出發吧」時，自己就該搭上吊台繞場，和歌迷近距離互動，但因升空舞台有問題，臨時改變並緊急補救，她率領舞者完成另一種版本的演出，盼望大家給予舞者掌聲鼓勵，「我們導演組、工作人員，非常非常非常忙，我的監聽一直有在跟我回饋，因為我們還是希望能夠把吊台呈現給你們，他們一直在搶救」。

無奈搶救過程中，團隊認為機器無法很安全地啟動，王心凌表示「我真的不可能讓大家陪我一起冒這個風險，但我還是想要唱這些歌給你們 ，還是很想要靠近你們，我可能沒有吊台了，你們答應我，你們還是要在位子上坐好，我想要下去，走完、唱完這些歌，現場就是這樣，我第一次在台上講解這些狀況給大家聽」。