「換乘戀愛4」完結篇…Jennie驚喜現身 2復合2「換乘」

記者陳穎／即時報導
Jennie擔任「換乘戀愛4」嘉賓。（路透）
Jennie擔任「換乘戀愛4」嘉賓。（路透）

被譽為有史以來最強一季的「換乘戀愛4」，於21日播出精彩完結篇，最終誕生4對情侶，包含2對復合、2對「換乘」成功，引爆網路討論話題。完結篇最大亮點，莫過於特別來賓請來BLACKPINK成員Jennie擔任嘉賓，並爆笑透露自己是被「他」拐過來的！

不僅Jennie瘋迷「換乘4」，ZEROBASEONE成員章昊、成韓彬日前來台開唱時也不忘即時追更新，THE BOYZ成員善旴更因看了節目而創作歌曲，李泳知則猜對最終組合，被網友封為「仙姑」等級！「換乘戀愛4」目前於 愛奇藝國際版獨家熱播中，下週將播出最後未公開花絮內容。此外，Jennie 全新綜藝節目「秘密好友俱樂部」也將自2月1日起，每週日於愛奇藝國際版全台獨家播出。

超人氣綜藝戀愛節目「換乘戀愛」系列自2021年播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務，找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」，也因此備受關注與喜愛。來到第 4 季，不僅加入多項有別於前 3 季的新規則，讓人耳目一新，更史無前例出現入住者的兩位前任同時參加的情況，成為本季最強話題。

在最後一集中，11位入住者直到最後一刻，仍在過去、現在與未來之間，為了做出最好的選擇而在內心不斷掙扎。有人平靜地接受對方的決定，有人帶著迫切的心意試圖挽留，但最終所有過程都展現出——以對方的幸福為優先的成熟姿態。起初看似不會選擇復合的洪智妍與金宇鎮、朴智賢與鄭元圭，在最後時刻正視彼此的真心，全然接納對方「現在的樣子」，展現出與過往不同層次的愛情樣貌，最終促成 2 對情侶復合成功。

而超人氣話題人物也同樣迎來屬於自己的結局，成功「換乘」。在舊情人與新對象之間搖擺不定的成伯賢，最終選擇了此刻能讓自己笑得最燦爛的崔允寧；曾因在日本感受到價值觀差異而不安的朴賢智與趙有植，也決定告別揪心的過去，選擇彼此，成就 2 對「換乘」成功的情侶。

「換乘戀愛4」除了高顏值的 11 位入住者成為一大看點外，每一集的戀愛觀察嘉賓同樣話題十足。THE BOYZ 成員 善旴 在擔任第 3、4 集節目嘉賓後，有感而發創作新曲〈愛情會慢兩步才到來〉，日前於年末歌謠大戰演出後獲得高度好評。而 ZEROBASEONE成員 章昊、成韓彬 也熱衷追「換乘4」，去年12月初來台舉辦演唱會期間，正好播出入住者前往日本、到伊豆仙人掌動物公園約會的內容，兩人追完最新進度後，隔天立刻衝往台北市立動物園體驗另類約會，最後也如願成為第 19、20 集的戀愛觀察員。

壓軸重頭戲莫過於BLACKPINK成員Jennie，在眾所期待下終於於完結篇登場。Jennie 興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾，Simon D也透露是自己先傳訊問她是否有在看，Jennie 立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D 還一度不敢相信，反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie 在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」興奮神情完全展現鐵粉熱誠。當 Jennie 被問到 Simon D 是否有事先爆雷時，她立刻正色否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被 Simon D「拐上節目」，讓現場笑聲不斷。

節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與 Jennie 感觸良多。金叡園表示：「從第一集到最後一集，沒有一刻不讓人驚訝。」Yura 與 Simon D 也直呼這一季是史無前例最好看的一季。Jennie 則感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第4季的最後真的很開心，也會期待第5季。」

